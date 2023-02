Cittadinanza d’impresa: il primo rapporto di TD SYNNEX

A un anno dal lancio del programma di cittadinanza d’impresa, TD SYNNEX ha pubblicato il suo primo rapporto sulla cittadinanza d’impresa che illustra i progressi dell’azienda nelle iniziative strategiche ambientali, sociali e di governance (ESG) che contribuiscono a creare valore a lungo termine per l’azienda, i dipendenti, le comunità, i fornitori, i clienti e gli investitori.

Il rapporto inaugurale descrive ulteriormente il quadro condiviso da TD SYNNEX un anno fa e rappresenta una strategia armonizzata allineata con gli obiettivi dell’azienda e può essere scalata in tutta l’organizzazione globale. Inoltre, rafforza l’impegno di TD SYNNEX per la costruzione di un pianeta più sano, per l’aumento della rappresentanza diversificata nella forza lavoro e per l’accesso alla tecnologia da parte di chi ne ha bisogno.

Come sottolineato da Rich Hume, CEO di TD SYNNEX: «Il nostro approccio alla crescita aziendale si è evoluto in modo da porre la sostenibilità al centro delle nostre pratiche operative e il nostro profondo impegno nei confronti dell’innovazione, delle persone e del pianeta è essenziale per realizzare il nostro scopo più ampio. Mentre continuiamo a investire e a espandere il modo in cui serviamo i nostri clienti, i nostri collaboratori e le nostre comunità, ci basiamo sui principi che hanno spinto le nostre aziende fino a questo punto comune».

A seguito di una valutazione di materialità condotta alla fine del 2021 e all’inizio del 2022 per identificare e dare priorità alle questioni ESG più significative per l’attività di TD SYNNEX e per i suoi stakeholder, l’azienda ha lavorato attivamente per rendere operativa la sua strategia ESG in tutta l’organizzazione globale, lavorando anche per incorporare una cultura di cittadinanza d’impresa. Il rapporto servirà come benchmark e sarà utilizzato per evidenziare le prestazioni anno per anno, compresi i dati dettagliati su come TD SYNNEX sta contribuendo ai principali Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Come concluso da Adam Rutstein, Director, Global Responsibility presso TD SYNNEX: «Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo sviluppato con attenzione un quadro di riferimento ESG che si allinea con lo scopo della nostra società. Questo rapporto rappresenta un’importante pietra miliare per stabilire dove siamo oggi e i nostri piani per raggiungere i nostri obiettivi significativi».

I punti salienti della cittadinanza d’impresa per il 2022 includono quanto riportato di seguito:

Ambiente

Nell’ambito della sua attenzione al clima e agli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra, TD SYNNEX ha firmato l’impegno denominato Science-Based Target initiative (SBTi) Business Ambition, che prevede uno sforzo volto a raggiungere emissioni nette di gas serra a livello globale entro il 2045. L’azienda ha presentato per la prima volta un rapporto al CDP nel 2022 e ha ricevuto una medaglia di bronzo da EcoVadis. Inoltre, sta adottando sistemi di gestione ambientale e perseguendo standard internazionali come la norma ISO 14001 per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

TD SYNNEX ha lanciato un programma di formazione sulla sostenibilità basato su moduli, tra cui corsi incentrati sulle “basi della sostenibilità” e sulla “economia circolare” e ha riconosciuto 12 sedi di TD SYNNEX come uffici certificati Energy Star, LEED o BREEAM. Ha inoltre istituito un gruppo di lavoro globale sulla sostenibilità e “torri” di specializzazione incentrate su trasporto e logistica sostenibili ed economia circolare.

La società ha inoltre sottratto alle discariche circa 350.000 cellulari attraverso il programma di permuta di cellulari TD SYNNEX Renew e ha avviato una collaborazione Treedom per festeggiare i nostri collaboratori in occasione del primo anniversario dell’azienda. Treedom ha piantato un albero per ogni collaboratore a tempo pieno di TD SYNNEX e continuerà a piantare un albero per tutti i nuovi collaboratori, il che finora ha portato alla piantumazione di 30.256 alberi in Africa orientale.

Responsabilità sociale

L’impegno di TD SYNNEX per la responsabilità sociale parte dai suoi collaboratori e dai suoi dirigenti. Entro il 2030, TD SYNNEX si è impegnata ad aumentare la rappresentanza di persone che si identificano come donne portandola al 50% della sua forza lavoro, ad aumentare la rappresentanza di persone che si identificano come donne al 40% dei ruoli dirigenziali e ad ampliare i programmi di parità retributiva, di benefit e di promozione.

Una componente importante della strategia DEI (acronimo di diversità, equità e inclusione) di TD SYNNEX è il sostegno e la crescita dei gruppi di risorse aziendali (BRG), che offrono ai colleghi con background o interessi simili la possibilità di discutere esperienze comuni e di stabilire e raggiungere obiettivi. Nell’ultimo anno la partecipazione dei collaboratori ai BRG è aumentata grazie all’espansione dei gruppi esistenti e alla creazione di due nuovi BRG: Embrace, dedicato alla celebrazione delle differenze culturali, etniche e religiose e alla promozione di un ambiente di lavoro accogliente e basato sull’equità, e Rise, dedicato alla celebrazione, al sostegno e alla promozione dei colleghi asiatici e delle isole del Pacifico.

Nell’ambito dell’impegno dell’azienda a colmare il divario digitale, TD SYNNEX fornisce dispositivi, formazione sulle competenze digitali, connettività a Internet e assistenza tecnica alle comunità meno servite. Nel 2022, in particolare, questo obiettivo è stato raggiunto grazie a una partnership con Human I-T, nell’ambito della quale TD SYNNEX ha contribuito a dotare digitalmente 20.000 famiglie influendo sulla vita di 60.000 persone.

Governance

Fedele ai valori di TD SYNNEX, vale a dire inclusione, collaborazione, integrità ed eccellenza, l’azienda è orgogliosa di avere una storia di forte governance aziendale basata sulle migliori pratiche, sui requisiti locali e sulle esigenze dei suoi collaboratori, clienti, venditori e investitori.

TD SYNNEX ha fatto affidamento su questa eredità per promuovere nel 2022 una cultura basata sul modello della Servant Leadership in Action, istituendo una struttura di dirigenza e di governance della cittadinanza d’impresa, tra cui un Global Responsibility Team e un Sustainability Working Group, e creando e assegnando i ruoli di Director of Global Responsibility e Global Sustainability Manager.