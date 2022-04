Per TD SYNNEX è tempo di Corporate Citizenship

TD SYNNEX ha annunciato il lancio del suo primo Programma Corporate Citizenship, che include il quadro di riferimento ambientale, sociale e di governance (ESG) in tutta l’organizzazione globale. L’azienda ha inoltre rafforzato il suo impegno per il coinvolgimento filantropico e comunitario come parte della sua strategia per costruire un pianeta più sano, aumentare la rappresentazione diversificata nella forza lavoro e fornire l’accesso alla tecnologia a chi ne ha bisogno.

Come sottolineato fin dalle battute iniziali di una nota alla stampa da Rich Hume, CEO di TD SYNNEX: «Abbiamo una lunga storia di donazioni aziendali, coinvolgimento nella comunità e filantropia, e abbiamo un’opportunità unica di sviluppare una strategia aziendale che incorpori i principi essenziali ambientali, sociali e di governance (ESG) per fornire valore a lungo termine ai nostri azionisti, collaboratori, fornitori, clienti e comunità. Impieghiamo più di 22.000 persone a livello globale, serviamo più di 100 Paesi e supportiamo una rete espansiva di più di 150.000 partner tecnologici. Con questa impronta globale, i nostri impegni per ridurre le emissioni di carbonio, aumentare la rappresentanza diversificata ai più alti livelli della nostra azienda e costruire comunità migliori sono vitali per far progredire l’industria».

In qualità di grande distributore e aggregatore di soluzioni IT, TD SYNNEX è ben posizionato per promuovere un impatto significativo attraverso i suoi obiettivi ESG. L’azienda si è impegnata a dimostrare i propri progressi rispetto a questi obiettivi lanciando un rapporto annuale sulla cittadinanza d’impresa entro il prossimo anno.

Per Adam Rutstein, Director of Global Responsibility presso TD SYNNEX: «Proprio come TD SYNNEX gioca un ruolo vitale nel contribuire a trasformare il panorama tecnologico, crediamo di avere una responsabilità altrettanto importante nel creare un impatto positivo sul mondo. I nostri valori condivisi guidano tutto ciò che facciamo, e con il nostro Programma Corporate Citizenship in atto, siamo pronti a creare un futuro più inclusivo e sostenibile per i nostri collaboratori, clienti, fornitori, investitori e comunità. Inoltre, abbiamo l’opportunità di raccontare questa storia attraverso il nostro rapporto annuale per renderci responsabili e dare un esempio da seguire agli altri».

Ambiente

La visione di TD SYNNEX è un mondo vivace e interconnesso, con un’attenzione particolare alla protezione dell’ambiente. L’azienda si impegna ad abbassare la sua impronta di carbonio globale, fissando obiettivi di riduzione delle emissioni, aumentando le sue iniziative di sostenibilità e sostenendo i suoi clienti e fornitori.

L’azienda si è impegnata a rispettare il Business Ambition Pledge dell’iniziativa Science Based Targets e, nell’ambito di questo, prevede di raggiungere emissioni di gas serra nette pari a zero nelle sue attività operative globali entro il 2045. Altri impegni includono il continuare a incorporare i principi dell’economia circolare nella strategia di gestione del ciclo di vita dei prodotti di TD SYNNEX, collaborando con le parti interessate per ridurre al minimo i rifiuti attraverso la riparazione, la rimessa a nuovo e il riciclaggio.

La dirigenza, a sua volta, implementerà sistemi di gestione ambientale e perseguirà standard internazionali come ISO 9001 e ISO 14001 per ridurre al minimo l’impatto ambientale. TD SYNNEX riporta inoltre la sua performance di sostenibilità ambientale attraverso il CDP.

Nell’ambito del suo impegno per raggiungere questi obiettivi, l’azienda ha inoltre annunciato che Manuel Aguirre è entrato nell’azienda come Global Sustainability Manager, con sede in Europa. Aguirre ha maturato più di 20 anni di esperienza nella sostenibilità e nella responsabilità aziendale, lavorando sia internamente che come consulente in tutta la regione.

Responsabilità sociale

L’impegno di TD SYNNEX per la responsabilità sociale inizia dai suoi collaboratori. L’azienda ha una lunga storia di riconoscimenti come un ottimo posto di lavoro, un leader nella promozione e nella pratica della diversità, equità e inclusione (DEI), e un membro attivo delle comunità locali dove i suoi collaboratori vivono e lavorano.

Basandosi su questo patrimonio di esperienza, TD SYNNEX si è impegnata ad aumentare la rappresentanza delle persone che si identificano come donne per arrivare al 50% della sua forza lavoro e al 40% dei ruoli dirigenziali entro il 2030, oltre ad aumentare la rappresentanza dei gruppi sottorappresentati entro il 2025. E con un’enfasi sull’equità, l’azienda prevede di espandere i programmi di parità di retribuzione e benefit in tutto il mondo, oltre a valutare pratiche di promozione dell’equità per tutti i collaboratori. L’attenzione alla diversità continua ad espandersi con un impegno ad aumentare la diversità dell’ecosistema dei partner commerciali di TD SYNNEX.

Una componente importante del programma DEI di TD SYNNEX sono i suoi cinque Business Resource Group (BRG), che forniscono forum positivi per i colleghi in cui discutere esperienze e obiettivi comuni con persone che hanno interessi affini. L’azienda incoraggia il raddoppio della partecipazione dei colleghi a questi BRG entro il 2025.

Avere un impatto sulle comunità locali è stato un punto d’orgoglio per TD SYNNEX nel corso della sua storia e di quella delle sue aziende storiche. TD SYNNEX sta proseguendo il suo impegno a sostegno della comunità con un focus sui pilastri dell’infanzia e dell’istruzione, della salute e del benessere e del divario digitale.

Nell’ambito di questo impegno, l’azienda sta contribuendo a colmare il divario digitale fornendo dispositivi, formazione sulle competenze digitali, connettività Internet e supporto tecnico alle comunità meno servite. In particolare, attraverso la collaborazione con organizzazioni non profit come Human I-T, TD SYNNEX fornirà attrezzature digitali a 20.000 famiglie, toccando la vita di 60.000 persone.

Governance

Fedele ai valori di TD SYNNEX di inclusione, collaborazione, integrità ed eccellenza, l’azienda vanta una storia orgogliosa di una forte governance aziendale basata sulle migliori pratiche, sui requisiti locali e sulle esigenze dei suoi collaboratori, clienti, fornitori e investitori.

TD SYNNEX dispone di un programma completo di etica e conformità e politiche e principi di governance ben consolidati. Il Programma Corporate Citizenship è supervisionato da un comitato direttivo composto da un gruppo interregionale ed interfunzionale di leader e supportato da una forte partnership con BSR.

La strategia di Corporate Citizenship è rivista e approvata dal team dirigenziale esecutivo dell’azienda, compreso il CEO, e il consiglio di amministrazione riceve aggiornamenti periodici.

Per saperne di più sugli impegni di TD SYNNEX nei confronti della comunità, i suoi stakeholder, i suoi obiettivi ESG e la sua tabella di marcia, visita la pagina ufficiale.