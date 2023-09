Colorado serie M di Canon con inchiostro bianco ottiene l’approvazione per il Programma garanzia 3MT MCST

3M ha riconosciuto la qualità del sistema Colorado serie M di Canon e ha approvato il suo inchiostro bianco UVgel 460 includendolo nel Programma garanzia 3M MCS, successivamente alla sua presentazione a inizio anno.

Il Programma garanzia 3M MCS garantisce che le applicazioni stampate con Colorado serie M in combinazione con gli inchiostri UVgel 460 e i supporti approvati da 3M raggiungono i più alti standard di qualità. Le applicazioni che rientrano nella garanzia comprendono, tra l’altro, grafica per veicoli, cartelli e grafica per esposizioni, grafica per pavimenti, film trasparente e applicazioni multistrato, come ad esempio le vetrofanie.

Per ottenere l’approvazione, Colorado serie M e i relativi inchiostri UVgel 460, tra i quali il nuovo inchiostro bianco, utilizzati in combinazione con un’ampia varietà di supporti 3M, hanno dovuto superare una serie di test svolti secondo i più rigorosi criteri di valutazione di 3M.

La Garanzia 3M MCS, riconosciuta come standard di affidabilità nel settore e come la più esaustiva e completa, fornisce una copertura proporzionale alla durata della vita prevista dell’applicazione stampata, compresa la protezione contro il cambiamento del colore, screpolatura, distaccamento, formazione di bolle, scolorimento e molti altri aspetti.

La garanzia offre ai fornitori di servizi di stampa e ai loro clienti la certezza che la performance delle immagini risponderà alle aspettative per tutta la durata prevista. Canon Colorado serie M è stata presentata a inizio anno come una singola piattaforma modulare che può essere configurata in funzione delle esigenze dei fornitori di stampa crescendo con il loro business, grazie a facili aggiornamenti. La serie scalabile include due modelli base (M3 e M5) che offrono diverse velocità di stampa, con la possibilità di passare da un modello all’altro. Entrambe le stampanti possono essere facilmente aggiornate con l’opzione inchiostro bianco (modelli M3W e M5W).

La serie Colorado è la famiglia di stampanti da 64 pollici più produttiva di Canon e si avvale dell’esclusiva tecnologia di inchiostro UVgel. Integra tutti gli aspetti migliori delle tecnologie a getto di inchiostro disponibili sul mercato, come la gamma cromatica e la resistenza alla luce dell’eco-solvente, l’idoneità all’uso in ambienti interni ed esterni, grazie all’assenza di odore, e il rapido tempo di asciugatura del lattice, la produttività e il processo di stampa a bassa temperatura dell’UV.

L’inclusione dell’inchiostro UVgel bianco nel Programma di garanzia 3M MCS consente di sfruttare appieno i noti vantaggi prestazionali della tecnologia UVgel per realizzare una gamma completa di applicazioni decorative e grafiche di elevata qualità, come per esempio vetrofanie, etichette, decorazione d’interni e numerose applicazioni multistrato. Gli inchiostri UVgel producono stampe inodore ed estremamente robuste, certificate per l’uso in interno e molto resistenti per l’uso in esterno.

I clienti possono azzerare le emissioni di VOC e di inquinanti atmosferici pericolosi e beneficiare di un basso consumo medio di inchiostro pari a 5,9 ml/m2. E con oltre 3.000 stampanti UVgel installate in tutto il mondo, UVgel ha già ampiamente dimostrato di essere un’alternativa sostenibile, economica e altamente produttiva al lattice e alla tecnologia eco-solvente.

Mathew Faulkner, EMEA Director, Marketing and Innovation, Wide Format Printing Group, Canon Europe ha dichiarato: “Ci impegniamo a lavorare con i produttori di stampe di grande formato per consentire loro di incrementare la produzione e sfruttare nuove opportunità di crescita. Con la nuova Colorado serie M, basata sulla tecnologia UVgel Canon, aiutiamo i nostri clienti a realizzare questi obiettivi mettendo a disposizione una piattaforma di stampa modulare in grado di gestire facilmente applicazioni con inchiostro bianco di alto valore. Attraverso la collaborazione con partner importanti come 3M e l’acquisizione dell’apprezzata Garanzia 3M MCS per la serie M con inchiostro bianco, siamo nella posizione migliore per consentire ai fornitori di servizi di stampa di soddisfare i più elevati standard di qualità, dare libero sfogo alla creatività, migliorare l’efficienza e incrementare i profitti.”

Colorado 1630, Colorado 1650 e la nuova Colorado serie M con set di inchiostri UVgel 460, che include l’inchiostro bianco, hanno ottenuto l’approvazione per il Programma garanzia 3M MCS. Canon assiste a una rapida crescita nell’adozione della sua piattaforma Colorado e della tecnologia UVgel brevettata e, nel 2020, ha investito in una nuova fabbrica di inchiostri all’avanguardia presso la sede centrale di Venlo, nei Paesi Bassi, ora pienamente operativa e con una capacità produttiva in costante aumento per restare al passo con la domanda.