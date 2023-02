Computer Gross e Canon: nuovo accordo di distribuzione

Computer Gross e Canon hanno stretto un accordo di distribuzione grazie al quale il distributore a valore commercializzerà la proposta Canon, specializzata in ambito printing per le soluzioni business e di stampa su largo formato.

In un universo iperconnesso le persone si trovano a lavorare in un mondo in costante evoluzione. Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1937, Canon ha come obiettivo quello di portare innovazione nel mondo dell’imaging, trasformando il modo di lavorare, imparare ed utilizzare le immagini.

Canon opera secondo la filosofia Kyosei “Vivere e lavorare insieme per il bene comune”, contribuendo alla diffusione e implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, per creare un presente e un futuro più sostenibili attraverso la gestione del proprio impatto ambientale e aiutando, con i suoi prodotti, soluzioni e servizi, le aziende clienti a fare lo stesso.

“L’inizio della collaborazione tra Computer Gross e Canon è per noi motivo di grande soddisfazione. Il brand Canon col suo portafoglio unico, per ampiezza e per performance, si unisce alle competenze organizzative e di mercato di un’azienda che da sempre fa del valore la sua bandiera. Siamo sicuri che l’approccio comune, focalizzato a dare sempre maggior valore ai partner, sarà fonte di risultati di qualità non solo per Canon e Computer Gross ma anche per i partner.” dichiara Teresa Esposito, Channel Director – DP&S Partner Sales Heads, Canon Italia.

“L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e fondamentale per il processo di sviluppo e potenziamento dell’offerta di soluzioni in questo ambito.” afferma Marco Sangiorgi, Business Unit Manager Jopen, Computer Gross.

“Questa nuova partnership, non solo conferma la leadership di Computer Gross sui principali trend di mercato, ma testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di prodotti a valore di Vendor leader di mercato.” – conclude Gianluca Guasti, Value Business e Marketing Director, Computer Gross.