Computer Gross e DataCore: nuovo accordo di distribuzione

Computer Gross e DataCore Software hanno siglato un nuovo accordo di distribuzione. Ricordiamo che DataCore è un fornitore di soluzioni di software-defined storage con sede in Florida.

Grazie alla virtualizzazione di storage eterogenei, DataCore consente di sfruttare al meglio gli investimenti hardware dei clienti, rispondendo alla sempre più sentita esigenza di semplificare le architetture e ridurre i costi. DataCore offre infatti soluzioni altamente performanti per le imprese e per le organizzazioni. Soluzioni pensate per accompagnare i partner attraverso un business sostenibile e per proteggere i dati dei clienti come DataCore Swarm: la piattaforma di software-defined object storage che offre un approccio multiforme alla protezione dei dati e consente di memorizzare più backup e di dedicare meno tempo alla gestione dello storage, contribuendo a ridurne i costi.

Lo storico cavallo di battaglia di DataCore Software è SANsymphony, che consente di automatizzare e gestire centralmente il provisioning della capienza e il posizionamento dei dati in un ambiente di storage diversificato (qualsiasi SAN, DAS, HCI o JBOD).

“L’accordo di Computer Gross e DataCore ha come obiettivo quello di rafforzare la strategia di soluzioni a valore e conferma la leadership del nostro distributore sui principali trend di mercato quali data center, security, cloud, hyperconverged, che sempre di più richiedono competenze e soluzioni specifiche. Questo accordo di distribuzione testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato. Un ulteriore punto di forza di questo accordo tra Computer Gross e DataCore è riconducibile al consolidamento e alla valorizzazione di alleanze e partnership con alcuni tra i principali Vendor ICT, che indirizzano strategicamente le diverse esigenze, andando a proporre soluzioni ideali integrate, in grado di rispondere alle sempre crescenti necessità di un mercato in continua evoluzione,” ha confermato e concluso Gianluca Guasti, Value Business & Marketing Director, Computer Gross.

“Siamo entusiasti di annunciare la firma dell’accordo di collaborazione con Computer Gross, una delle più importanti realtà italiane nel settore della distribuzione a valore aggiunto,” ha detto Rémi Bargoing, country manager per l’Italia di DataCore Software. “Questa partnership ci permetterà di espandere la diffusione dei nostri prodotti in tutto il territorio nazionale e di raggiungere nuovi clienti. Siamo convinti che questa collaborazione rappresenti un passo in avanti importante per il nostro business e non vediamo l’ora di lavorare per raggiungere insieme grandi successi.”