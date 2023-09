DataMaster Lab premia Epson con cinque stelle

DataMaster Lab, azienda attiva nei test sulle stampanti per ufficio, ha assegnato alla gamma di stampanti A3 a colori della serie WorkForce Enterprise AM-C di Epson una valutazione a cinque stelle.

Dopo i rigorosi test effettuati sulla gamma, sono state giudicate: “Semplicemente le stampanti inkjet più produttive di sempre (stampa fronte/retro, pinzatura, elaborazione di scansioni), anche rispetto a molte delle loro concorrenti di fascia alta”.

Le stampanti della gamma si sono contraddistinte anche per l’elevata sostenibilità ambientale, con i test che confermano un consumo di soli 115 W durante la stampa (un valore enormemente inferiore a quello di analoghi modelli laser).

DataMaster sottolinea inoltre la minore frequenza di sostituzione dei consumabili, ipotizzando che le stampanti richiedano meno della metà degli interventi in assistenza rispetto ai modelli con toner della concorrenza1, con conseguente ulteriore riduzione dell’impatto ambientale.

A proposito della valutazione, Gareth Jay di Epson Europe ha commentato con queste parole: “Questo importante riconoscimento da parte di un prestigioso ente indipendente come DataMaster Lab conferma ulteriormente il nostro impegno nel realizzare stampanti che non siano solo altamente produttive ed efficienti, ma anche in grado di rendere la stampa più sostenibile. Siamo felici che questo sforzo sia stato riconosciuto”.

La serie WorkForce Enterprise AM-C, introdotta lo scorso anno per completare il portafoglio Epson di prodotti A3 per l’ufficio, include stampanti inkjet per l’ufficio da 40 a 60 ppm con testina di stampa statica e tecnologia piezoelettrica a freddo (Heat Free). Disponibili con programmi a costo copia e con pacchetti per la gestione delle stampe tramite soluzioni basate su servizi da remoto, queste stampanti offrono un sistema di stampa sostenibile, affidabile e di alta qualità, con una manutenzione ridotta al minimo.

1 Stima di DataMaster in base ai volumi mensili standard e ai dati pubblicati sulla durata dei consumabili in cinque anni.