Sarah Henkelmann-Hillebrand nominata European Market Development Manager per la formazione di Epson

Epson continua ad impegnarsi verso l’EdTech (Education Technology, la tecnologia per l’istruzione): questo le consentirà di supportare meglio i propri partner di canale in modo che possano fornire consulenza a chi opera nel settore dell’istruzione e che intendono potenziare l’approvvigionamento tecnologico. Il settore dell’EdTech rappresenta un’enorme opportunità, in quanto scuole e università stanno cercando di sviluppare l’ambiente di apprendimento migliore per gli studenti. In questo quadro è stata annunciata la nomina di Sarah Henkelmann-Hillebrand a European Market Development Manager per la formazione.

Quando si tratta di scegliere e di utilizzare la tecnologia esistono diversi punti di vista, spesso in conflitto tra loro; è dunque fondamentale capire quali sono le risorse disponibili, cosa è possibile fare e quali sono i vantaggi reali per studenti e insegnanti. Avendo sviluppato una tecnologia proprietaria per fornire strumenti in grado di produrre ampie superfici visive per creare spazi interattivi, collaborativi e immersivi, particolarmente adatti per la formazione, Epson contribuisce attivamente al piano d’azione per l’istruzione digitale in Europa, un’iniziativa a lungo termine volta ad assicurare un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile. Questo è un settore in cui l’azienda opera da molti anni, con oltre 33 milioni di studenti nell’area EMEAR che imparano con l’ausilio di un videoproiettore Epson1.

A proposito della sua nomina, Henkelmann-Hillebrand ha dichiarato: “L’istruzione è il migliore investimento che ogni nazione possa fare e la più grande possibilità per garantire prosperità: migliorare ed equiparare le opportunità di apprendimento è quindi fondamentale. Il mio obiettivo è di fornire agli studenti con la tecnologia per l’EdTech di Epson una esperienza che superi le loro aspettative, coinvolgente e finalizzata allo sviluppo di competenze per il futuro con un impatto pari a zero dal punto di vista della sostenibilità. Epson è in grado di guidarci verso questa vision grazie a soluzioni tecnologiche che rendono l’apprendimento più avvincente e stimolante, agendo al contempo per conseguire gli obiettivi strategici in tema ambientale, ovvero raggiungere la neutralità climatica e non utilizzare più materie prime vergini entro il 2050.”

Prima di entrare a far parte di Epson, Sarah Henkelmann-Hillebrand ha lavorato in SMART Technologies come responsabile per lo sviluppo strategico e commerciale nella regione DACH ed è stata anche fondatrice e portavoce di Netzwerk Digitale Bildung. Attualmente è un’affermata relatrice e autrice specializzata nel settore dell’EdTech, oltre ad essere membro del Consiglio di Amministrazione del Goethe Institute.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del team Epson – ha dichiarato Sarah Henkelmann-Hillebrand – per me significa avvicinarmi all’origine della tecnologia. Non vedo l’ora di lavorare con gli altri team che operano in questo ambito partecipando ai progetti di formazione in corso e di aiutare partner e operatori dell’istruzione a valutare la configurazione tecnologica più adatta al loro ambiente di apprendimento, al fine di aumentarne ulteriormente il valore pedagogico.”

1 Futuresource Consulting, luglio 2023.