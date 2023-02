E’ partito il Dell Technologies Partner Program 2023, ideato per aiutare i partner a cogliere al meglio le opportunità di business nei prossimi mesi.

In particolare Dell Technologies lavora per definire standard sempre più elevati per supportare i partner, far crescere e modernizzare il core business dell’azienda e creare nuove opportunità di mercato. L’obiettivo del Dell Technologies Partner Program 2023 è quello di rafforzare la collaborazione e di semplificare l’esperienza dei partner, il tutto mantenendo l’impegno a sfruttare la tecnologia Dell per promuovere il progresso umano.

Crescere e Modernizzare il Core Business

A settembre Dell Technologies ha annunciato miglioramenti al portafoglio Dell APEX e ampliato la disponibilità di rivendita dell’offerta basata sui risultati per i partner in altre località in tutto il mondo. “Stiamo assistendo a un forte slancio dei partner con Dell APEX e questo è solo l’inizio. Abbiamo ascoltato il feedback dei partner e oggi annunciamo miglioramenti alla nostra opportunità per i partner APEX” spiegano da Dell.

Categoria di prodotto consolidata: per semplificare la struttura di incentivi, Dell sta introducendo una categoria APEX+ unica e armonizzata per tutte le soluzioni Dell APEX idonee agli incentivi, che ora includono Dell APEX Flex on Demand oltre alle offerte Dell APEX basate sui risultati. Gli sconti e l’MDF guadagnato si applicano a tutta la categoria per i partner idonei.

Implementazione dei partner: i partner possono ora implementare determinate soluzioni Dell APEX alle proprie condizioni con il lancio dell’implementazione dei partner. I partner possono utilizzare le competenze di erogazione dei servizi esistenti per ottenere un maggiore controllo sulle opzioni di implementazione Dell APEX ed espandere i servizi speciali a valore aggiunto.

Competenza Dell APEX: Dell ha lanciato una competenza Dell APEX per aiutare i partner a conoscere il portfolio. Mentre i partner si aggiornano su questa competenza, tutti i partner di livello metal avranno diritto a sconti di base sulle offerte APEX+.

Costruire opportunità di mercato

Oltre al portfolio Dell APEX potenziato e alla formazione sulle competenze per l’implementazione dei servizi, Dell sta lanciando una formazione personalizzata per aiutare i partner a crescere più rapidamente. Sono state lanciate tre tracce:

Foundation, per coloro che si approcciano per la prima volta a Dell

Sviluppo, per coloro che non conoscono Dell Technologies

Tecnico, per coloro che cercano di sviluppare le proprie capacità

Dell sta anche sbloccando opportunità per i partner attraverso la sua struttura semplificata del Programma Partner, annunciata per la prima volta nel 2022. Le modifiche introdotte lo scorso anno sono ora pienamente operative, tra cui una struttura di livello, una struttura di incentivi e una serie di requisiti, consentendo ai partner di scegliere i migliori percorsi verso il mercato per la loro attività e i loro clienti, senza compromettere il loro potenziale di guadagno.

Promuovere il progresso umano

In Dell, lo scopo è creare tecnologie che guidino il progresso umano e si crede che è possibile andare ancora oltre e più velocemente se si lavora con i partner.

È ora disponibile uno sconto del 7% per gli Asset Recovery Services, che aiuta i clienti a ritirare in modo responsabile e sicuro le apparecchiature IT legacy e si allinea alle priorità ambientali, sociali e di governance (ESG) di Dell. Asset Recovery Services è disponibile per i partner per prodotti client e server di qualsiasi marchio e integra i programmi Tech Refresh e Data Sanitation e Data Destruction esistenti per Enterprise Services.

Verrà inoltre lanciato anche un ESG Partner Spotlight, un riconoscimento dei partner in ogni regione che si impegnano per rendere gli obiettivi ESG reali per i loro clienti e comunità.

Commenti dall’Italia

In merito al Partner Program 2023, Adolfo Dell’Erba (Channel Senior Director di Dell Technologies Italia) ha così commentato:

“I partner rappresentano un elemento chiave nell’accompagnare i nostri clienti nel percorso della digital transformation e per questo, da sempre, ci impegniamo per migliorare le iniziative a loro destinate, per proseguire nella comune crescita all’insegna dell’innovazione. La collaborazione con i partner è un punto di forza del nostro programma, che trova oggi un’ulteriore conferma attraverso un avanzamento degli strumenti che mettiamo a disposizione per consentire loro di cogliere le grandi sfide che l’innovazione tecnologica ci prospetta per i mesi a venire”.