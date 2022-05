Dell Technologies: innovazioni software per lo storage

Dell Technologies ha introdotto novità software nel proprio portfolio storage rafforzando la sua posizione nel settore con ulteriori livelli di intelligenza, automazione, cyber resilienza e flessibilità multi-cloud.

“Aziende di tutto il mondo si rivolgono a Dell per essere aiutate a trasformare i dati in vantaggio competitivo”, ha dichiarato Jeff Clarke, vice chairman e co-chief operating officer di Dell Technologies. “Abbiamo introdotto importanti innovazioni software nel nostro portfolio proprio per supportare i clienti a valorizzare al massimo i dati e le risorse che possiedono”.

Le innovazioni software per lo storage Dell

Più di 500 innovazioni software sono state implementate su Dell PowerStore, PowerMax e PowerFlex per offrire insight più rapidi dai dati, un miglior controllo sui dati multi-cloud e una superiore cyber resilienza senza alcun costo aggiuntivo per i clienti. Questi aggiornamenti rappresentano solo l’ultimo esempio delle innovazioni software per lo storage Dell che seguono l’introduzione di Project Alpine, iniziativa destinata a estendere ai cloud pubblici i livelli enterprise di capacità, performance e protezione del software Dell dedicato allo storage.

“IQVIA massimizza la potenza di data science per aiutare i clienti ad accelerare lo sviluppo clinico e il conseguimento di risultati nell’ambito della sanità”, ha commentato Ken Boyer, director of global storage di IQVIA. “Promuovere risultati trasformativi richiede un partner infrastrutturale che sia altrettanto focalizzato sull’innovazione. Lo storage di Dell Technologies mette a disposizione l’automazione, la sicurezza, le prestazioni e la scalabilità di cui abbiamo bisogno per poter reimmaginare il settore life science”.

Dell PowerStore, la nuova architettura in più rapida crescita nella storia della società, introduce un miglioramento del 50%2 nelle performance sui workload misti e aumenta del 66%3 la capacità. I clienti possono pianificare meglio le strategie di continuità operativa con funzionalità software-only per la replica ad alta disponibilità in area metro configurabili in soli cinque click.

Ulteriori innovazioni software permettono alle aziende di:

· Supportare e proteggere meglio i workload basati su file con retention a livello di file, replica di file nativa e supporto di soluzioni di terze parti per il monitoraggio dei file e la protezione contro il ransomware

· Avvantaggiarsi delle integrazioni con VMware con migliori livelli di prestazioni e latenza con i VMware vSphere Virtual Volumes (vVol) e semplificazione del disaster recovery mediante replica dei vVol, snapshot a livello di Virtual Machine e cloni veloci.

· Massimizzare le prestazioni del nuovo hardware con supporto NVMe end-to-end e superiori velocità di rete.

Dell PowerMax, lo storage mission-critical più sicuro del mondo4, introduce innovazioni orientate alla cyber resilienza come cyber vault fisicamente isolati per deployment tradizionali e su mainframe. La funzione anti-ransomware CloudIQ aiuta a intercettare gli attacchi cyber già nelle fasi iniziali per minimizzare l’esposizione e velocizzare il ripristino. PowerMax adesso supporta fino a 65 milioni di copie snapshot protette per migliorare le operazioni di cyber recovery e aumenta l’efficienza con una nuova riduzione garantita dei dati pari a 4:15.

Ulteriori aggiornamenti software-driven aiutano le aziende a:

· Incrementare la produttività con operazioni storage automatizzate come lo smart provisioning multi-array, l’ottimizzazione dei workload e il monitoraggio e ripristino dello stato di salute.

· Spostare rapidamente i dati sui cloud pubblici con funzionalità più veloci per l’invio e il recovery delle copie snapshot su cloud, alta disponibilità integrata per evitare interruzioni operative e ripristino facilitato dei dati residenti su storage a oggetti in cloud.

· Raddoppiare le prestazioni6 con tempi di risposta migliori7del 50% in ambienti applicativi e mainframe su due nuovi modelli PowerMax basati su NVMe. I clienti Anytime Upgrade possono richiedere di effettuare gli aggiornamenti senza interruzioni operative.

Dell PowerFlex è l’infrastruttura software-defined che consolida workload tradizionali e moderni con nuovi servizi file che unificano le capacità a blocchi e a file su una singola piattaforma. PowerFlex semplifica gli ambienti multi-cloud e DevOps con il più completo supporto di file e blocchi8 per tutte le principali piattaforme di orchestrazione container e Kubernetes di Amazon, Google, Microsoft, Red Hat, SUSE e VMware.

Inoltre, i nuovi aggiornamenti permettono ai clienti di:

· Conseguire maggiori risparmi sul TCO consolidando workload tradizionali e containerizzati usando servizi unificati a blocchi e a file su deployment bare metal e virtualizzati.

· Semplificare il deployment di PowerFlex attraverso connettività NVMe-over-TCP con storage networking uniforme basato su standard.

· Razionalizzare le operazioni con nuove funzionalità di gestione unificata delle capacità di calcolo, storage e del ciclo di vita dei sistemi mediante il software PowerFlex Manager.

“Le aziende sono alla ricerca di infrastrutture IT che forniscano un’esperienza cloud-like indipendentemente da dove risiedano i dati”, ha ricordato Eric Burgener, research vice president, Infrastructure Systems del Platforms and Technologies Group di IDC. “Dell ha progettato questi miglioramenti hardware e software per il proprio portfolio infrastrutturale multi-cloud allo scopo di offrire questo tipo di esperienza con superiori livelli di automazione, sicurezza e controllo”.

“I nostri clienti scelgono lo storage di Dell Technologies perché hanno fiducia e perché ottengono innovazioni sostanziali che li aiutano a restare al passo dell’IT e del business che stanno cambiando”, ha concluso Mike Heintzelman, vice president, Advanced Solutions di TD Synnex. “Le importanti innovazioni software introdotte nel portfolio storage Dell aiuteranno le aziende a semplificare le operazioni IT, innovare in sicurezza e ottenere maggior valore dai loro dati”.

La disponibilità a livello globale delle innovazioni per Dell PowerStore, PowerMax e PowerFlex è prevista nel terzo trimestre del 2022.