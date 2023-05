Durst si aggiudica tre EDP Awards a Fespa 2023

A Fespa 2023, Durst Group si è aggiudicato tre EDP Awards assegnati a: P5 Robotics, il nuovo livello di automazione per cicli di produzione prolungati e flessibili; P5 350 HSR, la più veloce stampante roll-to-roll LED da 3,5 metri attualmente disponibile sul mercato; il software Durst Workflow.



“Il conferimento dei premi EDP rappresenta il coronamento di un percorso iniziato cinque anni fa, proprio a Fespa“, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e co-proprietario di Durst Group. “In quell’occasione abbiamo presentato il nostro planning che prevedeva la creazione di una divisione software interna e lo sviluppo della piattaforma P5 per offrire al settore una nuova dimensione in termini di qualità, velocità, flessibilità, automazione e sostenibilità. Questi riconoscimenti premiano il nostro ambizioso progetto e i clienti che ne stanno beneficiando. Sono particolarmente lieto che il nostro desiderio di innovare, unito a un pizzico di caparbietà tirolese, sia stato ulteriormente riconosciuto“.



Alcune delle peculiarità delle tecnologie Durst che hanno ricevuto i riconoscimenti EDP.



Il cuore di P5 Robotics è il sistema di stampa ibrido P5 350 HS D4, la cui unità di carico e scarico è composta da due robot Kuka che gestiscono la produzione non presidiata di un intero turno.



La nuova roll-to-roll P5 350 HSR è contraddistinta da produttività fino a 670 mq/h e opzione Big Roll per bobine di grandi dimensioni con peso fino a 1.000 kg e 635 mm di diametro.



Durst Workflow è l’esclusivo software proprietario per la gestione delle fasi di prestampa già utilizzato da oltre 600 service di stampa in tutto il mondo.



I prestigiosi EDP Awards ogni anno vengono assegnati alle tecnologie più innovative del settore della stampa digitale dalle 21 riviste specializzate che fanno parte della European Digital Press Association.