P5: la famiglia Durst si allarga

Durst Group, specialista nella produzione di sistemi di stampa inkjet per applicazioni industriali, ha inaugurato la partecipazione a FESPA 2023 presentando il portfolio P5 ampliato secondo il motto “360° Production Excellence“. Il motto si riferisce all’evoluzione dell’azienda da puro produttore di macchine da stampa a fornitore di sistemi che integrano tutti gli aspetti della produzione digitale quali automazione, flessibilità, velocità, software, assistenza e sostenibilità.



“Durst Group detiene una competenza esclusiva e consolidata in ambito di stampa digitale di grande formato e il successo ottenuto con la piattaforma P5 lo dimostra“, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e comproprietario del Gruppo. “Quest’anno abbiamo ampliato a 360° il nostro portfolio P5 rispondendo alle emergenti esigenze del mercato. Siamo convinti che le nostre soluzioni aiuteranno i clienti ad aumentare in modo sostenibile la redditività grazie all’efficienza e alla tecnologia di produzione all’avanguardia“.



Durst P5 Robotics: il prossimo livello di automazione

Dopo l’introduzione di P5 Automat, l’esclusivo sistema di carico e scarico dei materiali rigidi, Durst sta dando il via al prossimo livello di automazione con P5 Robotics che risponde alla necessità di cicli di produzione prolungati e flessibili. Il cuore di P5 Robotics è il sistema di stampa ibrido P5 350 HS D4, la cui unità di carico e scarico è composta da due robot Kuka che gestiscono la produzione non presidiata di un intero turno. I robot, modificati e programmati da Durst, possono prelevare i supporti da diversi pallet con un’altezza fino a 180 cm, posizionarli per il processo di stampa e impilarli nuovamente, anche separatamente. Inoltre, durante il processo, i supporti possono essere capovolti di 180° per la stampa sul retro e reinseriti in una seconda stampante. P5 Robotics può essere potenziata con soluzioni di terzi e sistemi di finitura/taglio.



Durst P5 350 HSR: il più veloce sistema di stampa roll-to-roll

Il sistema di stampa ibrido ad alte prestazioni Durst P5 350 HS è affiancato dalla nuova P5 350 HSR, la stampante roll-to-roll LED da 3,5 metri che raggiunge velocità fino a 670 mq/h, contraddistinta da elevati livelli di flessibilità e versatilità. Questo sistema può essere dotato di un Big Roll opzionale per alimentare rotoli fino a 1.000 kg e 635 mm di diametro, consentendo lunghi cicli di produzione senza interruzioni. Inoltre, la nuova roll-to-roll può essere equipaggiata con la tecnologia D4 che permette di installare una seconda batteria di teste di stampa CMYK. Per la stampa di materiale mesh e perforato, Durst P5 350 HSR offre un innovativo sistema integrato Mesh Printing System che previene anche l’aerosol di inchiostro. La soluzione consente, inoltre, un cambio di materiale facile e veloce, che può essere effettuato da un solo operatore. L’efficienza può essere ulteriormente aumentata grazie alle unità di taglio opzionali, verticali e orizzontali, che operano in parallelo al processo di stampa.



Software Durst: integrazione dei sistemi di stampa P5 nella produzione

Negli ultimi anni Durst ha investito costantemente nello sviluppo di software e ora offre un portfolio a 360° per tutti gli aspetti del processo di stampa. Tra questi, il software proprietario Analytics che Durst sta utilizzando per monitorare più di 900 sistemi di stampa già operativi presso i clienti, al fine di garantirne la massima funzionalità con misure di manutenzione preventiva. E ancora, sono più di 600 i service di stampa che stanno utilizzando Durst Workflow per le fasi di prestampa; e circa 150 gli stampatori che hanno scelto Smart Shop per gestire il proprio servizio di web-to-print. Inoltre, in Europa sono state installate anche 45 soluzioni LiftERP, che mettono in connessione tutti i processi aziendali rilevanti come la gestione del magazzino, la logistica e la contabilità con la produzione di stampa vera e propria. Tutte le soluzioni software firmate Durst sono contraddistinte da un design modulare che offre ai clienti un ampio ventaglio di configurazioni opzionali, fino alle smart factory completamente integrate.



Durst Services in 80 Paesi

La costante affidabilità dimostrata dalle stampanti digitali Durst installate presso i siti produttivi dei clienti di tutto il mondo è un fattore di successo fondamentale per il Gruppo. Per questo motivo, Durst Services è disponibile in più di 80 Paesi per fornire un’assistenza proattiva ai clienti. Con Durst Analytics, Durst Services offre anche un monitoraggio da remoto per garantire una fornitura tempestiva dei ricambi. Inoltre, Durst Services offre ai clienti training personalizzati (online, in forma ibrida e in presenza) per rendere la produzione sempre più efficiente e garantire costi di gestione trasparenti.