È tempo di Couchbase AI Accelerate Partner Program

Couchbase ha lanciato Couchbase AI Accelerate Partner Program, progettato per facilitare la creazione di applicazioni alimentate dall’AI con Couchbase Capella e supportare le integrazioni con il più ampio ecosistema di AI e dati. Il programma fornirà alle aziende le risorse per integrare rapidamente le loro piattaforme e strumenti con il Database-as-a-Service Couchbase Capella, punto di riferimento del settore. In questo modo sarà possibile ridurre la complessità per i clienti che creano e distribuiscono modelli per applicazioni basate su intelligenza artificiale.

Il nuovo Partner Program AI Accelerate fa parte di Couchbase PartnerEngage, un programma attivo globalmente che offre alle aziende accesso a risorse, vantaggi, modelli commerciali personalizzati e collaborazioni essenziali per aumentare le vendite dei partner e massimizzare i profitti. AI Accelerate offre opportunità a cloud service provider, fornitori indipendenti di software, system integrator e partner tecnologici all’interno dell’ecosistema Couchbase PartnerEngage.

Tutto il buono del Couchbase AI Accelerate Partner Program

I vantaggi derivanti dall’adesione riguardano attività di go-to-market (GTM), tecniche e di abilitazione, tra cui:

Idoneità per l’accesso anticipato ai programmi beta e alla roadmap di Couchbase AI.

Workshop pratici personalizzati focalizzati sull’intelligenza artificiale con il team di prevendita di Couchbase.

Percorso accelerato per l’integrazione con Capella, compresa l’idoneità per trial estese di Capella.

Accesso al portale PartnerEngage di Couchbase, con risorse di abilitazione e corsi di formazione online autogestiti.

Opportunità congiunte di GTM, possibilità di essere inseriti sul sito di Couchbase e altri investimenti di co-marketing.

“L’IA generativa è molto promettente per le aziende, per il modo in cui realizzano le applicazioni e le tipologie di esperienze che possono offrire ai loro clienti,” ha dichiarato Matt McDonough, SVP of business development and strategy di Couchbase. “Couchbase investe da tempo nel suo ecosistema di partner e crede nella collaborazione, in soluzioni congiunte e integrazioni. Questo consente al nostro ecosistema di offrire la migliore esperienza ai clienti, affinché possano ottenere maggiori insight e valore dai dati archiviati in Capella. Per facilitare la creazione di applicazioni AI su Capella, stiamo operando, creando integrazioni e allineandoci con altri partner dell’ecosistema e il nuovo AI Accelerate Partner Program garantirà che la nostra piattaforma di database cloud abbia il giusto posizionamento per essere elemento fondamentale del panorama dell’AI in rapida evoluzione.”