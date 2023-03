ISV sempre più importanti per Couchbase

Couchbase, azienda specializzata in piattaforme di database cloud, ha ampliato il proprio programma dedicato ai partner ISV (Independent Software Vendor), con l’aggiunta di un nuovo Success Package che include formazione avanzata, certificazioni e risorse aggiuntive necessarie per creare e monetizzare con facilità le loro moderne applicazioni. A complemento del Success Package, è stata introdotta una nuova Guida al programma ISV con maggiori informazioni e risorse per semplificare ai clienti degli ISV il contatto con Couchbase.

Sviluppare applicazioni all’avanguardia che devono evolversi rapidamente può essere difficile per organizzazioni chiamate ad affrontare problematiche quali dispersione dei database, vendor lock-in o mancanza di risorse. I partner ISV spesso si avvalgono di numerose risorse eterogenee per ottenere le capacità necessarie allo sviluppo di applicazioni, in modo da poter innovare per soddisfare la domanda. Allo stesso tempo, è per loro fondamentale essere all’avanguardia rispetto alla concorrenza e proteggere la redditività.

La piattaforma cloud Couchbase Capella risolve questi problemi aiutando i partner ISV a ottenere la flessibilità necessaria per consolidare la loro architettura e accelerare lo sviluppo applicativo, offrendo al contempo estese funzionalità e un’architettura altamente scalabile che riduce il costo totale di proprietà (TCO). Couchbase collabora con i partner ISV per integrare la propria piattaforma di database cloud con applicazioni o altre soluzioni offerte dai partner ISV ai loro clienti. Standardizzando su Couchbase, i partner ISV possono estendere e consolidare il proprio business e migliorare ricavi, margini e time to market delle applicazioni.

Couchbase ISV Partner Program è una risorsa centralizzata per le organizzazioni che cercano una soluzione apprezzata dagli sviluppatori al fine di creare applicazioni moderne con una piattaforma di database cloud veloce, flessibile, familiare e conveniente. Con questi nuovi investimenti, Couchbase rende più semplice ai partner ISV aggiungere funzionalità moderne alle loro applicazioni e aumentare la differenziazione.

Nello specifico, gli ISV di Couchbase possono sfruttare le funzionalità di Capella e trarre vantaggio da:

· Cicli di rilascio più rapidi e minore duplicazione dei dati: Capella è un database JSON documentale e key-value, con cache integrata, ricerca full-text, eventing e analisi per supportare molti casi d’uso.

· Familiarità per un ramp-up più rapido: Capella utilizza SQL come linguaggio di interrogazione per i documenti JSON: i team non devono imparare un nuovo linguaggio di interrogazione, riducendo il gap di competenze.

· Applicazioni mobili e IoT sempre attive: Indipendentemente dalla connettività web, Capella App Services fornisce dati offline-first in modo che gli utenti possano eseguire query, ricerche e analisi sul bordo.

· Elevata disponibilità e automazione: Installazione, backup, aggiornamenti e gestione continuativa sono automatizzati per offrire un servizio “always-on”, che riduce l’impegno operativo dei team dedicati.

“Siamo impegnati ad ampliare il nostro ecosistema di partner ISV per offrire velocità, scalabilità e resilienza senza pari,” ha dichiarato Matt McDonough, Senior Vice President of Business Development and Strategy di Couchbase. “Con le nuove risorse a disposizione degli ISV per approfondire le competenze su Capella, i team possono iniziare il proprio percorso di sviluppo applicativo sapendo di poter contare su una tecnologia facile da usare e ad alte prestazioni, che elimina la necessità di gestire continuamente i database.”