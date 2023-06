EBV Elektronik: accordo di distribuzione con Nisshinbo

EBV Elektronik, società Avnet, ha annunciato di aver siglato un accordo di franchising con Nisshinbo Micro Devices, fornitore leader di componenti analogici, di potenza e per microonde. Il nuovo accordo rafforza l’offerta di EBV in questi settori introducendo nel portafoglio esistente un eccellente complemento che arricchisce notevolmente la scelta per i clienti.

Nata dalla fusione di Ricoh e New Japan Radio, Nisshinbo, con sede in Giappone, produce da oltre 60 anni un ampio catalogo di dispositivi elettronici e prodotti per RF/radar microonde. L’azienda è leader nelle soluzioni analogiche focalizzata in particolare sulla gestione dell’energia e sull’elaborazione del segnale. Tali soluzioni rappresentano la tecnologia di base per molti settori applicativi in campo industriale, automobilistico e consumer.

L’azienda offre un’ampia gamma di dispositivi, inclusi amplificatori operazionali, regolatori LDO (low-dropout), driver per motori e dispositivi front-end analogici (AFE). Altri prodotti della gamma Nisshinbo includono un’ampia selezione di circuiti integrati per la gestione della batteria, audio/video e RF/microonde come LNA e rilevatori di movimento.

“Essendo un leader nella distribuzione di semiconduttori, EBV Elektronik è la società che abbiamo scelto senza esitare per collaborare e contribuire a far crescere le vendite nella regione EMEA ed espandere la nostra rete di distribuzione”, ha dichiarato Hiroyuki Sugiura, General Manager of Sales & Marketing Division, Electronic Devices Business Headquarters presso Nisshinbo Micro Devices. “In combinazione con la sua infrastruttura logistica di caratura mondiale, riteniamo che il know-how e l’esperienza di EBV nel fornire supporto applicativo ai clienti sarà un fattore trainante nella creazione di domanda per i nostri prodotti e le nostre tecnologie”.

“Il portafoglio di prodotti Nisshinbo si integra perfettamente con l’attuale offerta rivolta a una moltitudine di mercati analogici e di potenza”, ha affermato Thomas Staudinger, Presidente di EBV Elektronik. “Crediamo che questo noto marchio giapponese, che offre silicio della massima qualità, sarà di grande interesse per molti dei nostri clienti”.