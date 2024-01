EnGenius introduce il suo MSP Portal

EnGenius, innovatore globale per la gestione di rete, presenta l’MSP Portal, il nuovo componente della soluzione Cloud di EnGenius. Progettato per far fronte alle esigenze uniche dei Managed Service Providers, ISP, VAR e per le aziende di servizi IT, l’MSP Portal rappresenta un passo avanti nella semplificazione della gestione di reti multi-tenant. Questa nuova offerta non solo fornisce funzionalità aggiuntive, ma migliora anche il controllo e la collaborazione.

Ottimizzazione della gestione dell’inventario e delle Licenze tra le organizzazioni

L’ MSP Portal di EnGenius semplifica la gestione dell’inventario e delle licenze per gli MSP in diverse organizzazioni. Grazie alle nuove funzionalità sarà più facile assegnare, spostare e deregistrare dispositivi di rete in diverse organizzazioni utilizzando un pannello unificato. Questo approccio innovativo non solo riduce i tempi di gestione ma farà anche diminuire i costi.

Potenziamento delle squadre di supporto tra diverse organizzazioni

L’MSP Portal di EnGenius apporta aggiornamenti significativi per supportare la gestione dei team in diverse organizzazioni.

Roger Liu, EVP di EnGenius Technologies, spiega: “Consideriamo uno scenario comune in cui è necessario sostituire un tecnico dell’assistenza che si occupa di più servizi IT con un altro tecnico di supporto. Questo comporterebbe navigare attraverso le pagine delle singole organizzazioni e configurare le impostazioni di supporto uno per uno. Con il portale MSP, questi giorni sono finiti. Gli amministratori possono facilmente assegnare o rimuovere i componenti del team di assistenza tra le varie organizzazioni attraverso un unico pannello di controllo integrato. Con questo processo di configurazione semplificato, la gestione per i tecnici dell’assistenza IT non è mai stata così facile”.

Accelerazione dell’Onboarding del Cliente

L’ MSP Portal mira a rendere più facile e veloce l’onboarding dei nuovi clienti.

Gli MSP possono gestire reti multi-tenant attraverso una singola dashboard e duplicare anche configurazioni di rete selezionate o intere per nuovi tenant. Ciò riduce la necessità di configurazioni ripetitive per impostazioni basate sul sito o sull’organizzazione, incluse le impostazioni generali di rete (Allerta/Firmware), SSID, Radio, VLAN, Firewall e VPN.

Sicurezza e Flessibilità Aggiunte

EnGenius dà priorità alla sicurezza e alla stabilità e offrirà agli MSP la possibilità di disabilitare gli aggiornamenti automatici del firmware. La sicurezza è potenziata attraverso il Single Sign-On (SSO), che consente il controllo sull’autenticazione dei membri del team di supporto e aumenta l’efficienza operativa su più sistemi. Il team di supporto può accedere senza sforzo a EnGenius Cloud utilizzando le proprie credenziali interne attraverso il SSO, garantendo semplicità e comodità.

La dedizione di EnGenius all’innovazione e al supporto clienti ha raggiunto un nuovo traguardo con l’introduzione del MSP Portal nella soluzione Cloud. Questo potenziamento strategico si allinea con l’obiettivo di EnGenius di fornire un servizio di qualità ai clienti, comprendendo appieno le loro esigenze.