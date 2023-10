XG60-FIT: il nuovo Security Gateway di Engenius dalle funzioni semplificate e intuitive, adatto alle piccole imprese

EnGenius lancia il suo ultimo prodotto: il gateway XG60-FIT, progettato specificamente per le esigenze delle piccole imprese riguardo la sicurezza di rete. Con questo gateway della linea Fit, le PMI possono gestire in modo efficiente il network delle proprie filiali o dei dipendenti che lavorano da remoto, garantendo comunicazioni sicure e protezione dei dati senza dover ricorrere all’assistenza IT dedicata.

Cybersecurity robusta e prestazioni di rete senza interruzioni di continuità

Il gateway XG60-FIT offre una connettività affidabile, una sicurezza efficiente e una gestione semplificata. Questa robusta soluzione protegge in tempo reale la rete aziendale grazie alle elevate prestazioni di throughput, ciò consentirà la condivisione sicura dei dati. Il gateway è stato progettato per garantire un’eccezionale semplicità di utilizzo; infatti, l’impostazione della VPN verrà effettuata in pochissimi passaggi e renderà le connessioni rapide e sicure tra filiali o lavoratori da remoto.

Per migliorare l’affidabilità di rete Il gateway è dotato di porte dual-WAN per il bilanciamento del carico e il supporto del failover, grazie alla WAN cellulare che opera da connessione di backup in caso di guasti. Inoltre, offre più porte gigabit e una porta PoE+ per alimentare gli Access Point Wi-Fi, garantendo un Wi-Fi ad alte prestazioni per piccole imprese, filiali e dipendenti che lavorano da casa.

Approccio sicuro all’installazione e alla gestione della rete

Il gateway può essere gestito senza problemi attraverso la piattaforma FitXpress, che offre ai proprietari delle PMI e ai tecnici IT un sistema di gestione della rete centralizzato e facile da usare. Con FitXpress, le aziende possono comodamente installare, configurare e monitorare da remoto il gateway e altri dispositivi di rete EnGenius da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento tramite il portale web e l’app. Questa soluzione all-inclusive migliora la sicurezza della rete, l’efficienza e la comodità di gestione per le piccole imprese.

“Il lancio del gateway XG60-FIT di EnGenius ridefinisce il modo in cui le PMI affrontano la gestione del proprio network”, ha dichiarato Roger Liu, EVP di EnGenius. “Combinando prestazioni elevate, soluzioni VPN semplificate e una perfetta integrazione della gestione di rete, consentiamo alle aziende di mantenere il loro team connesso e i loro dati al sicuro. Questa innovativa soluzione permette loro di concentrarsi sul proprio business, sui clienti e sul successo.”

EnGenius riconosce l’esigenza fondamentale di fornire soluzioni semplici e mirate alle piccole imprese e alla loro crescita. Il gateway XG60-FIT offre funzionalità efficienti in termini di sicurezza e prestazioni per le piccole imprese, le catene di negozi e le filiali, assicurando loro gli strumenti necessari per prosperare e avere successo a lungo termine.

Caratteristiche principali di XG60-FIT

– Auto-riparazione della rete VPN e rapida implementazione della rete.

– VPN site-to-site/ client ad alta velocità e sicurezza.

– WAN dual-GbE e LAN dual-GbE per prestazioni elevate.

– Connessione flessibile grazie al bilanciamento del carico dual-WAN.

– Il failover WAN e il backup cellulare garantiscono una connessione senza interruzioni.

– Firewall Stateful con filtraggio ed ispezione ad alta efficienza per migliorare la sicurezza.

– Opzioni di routing e passthrough per gateway o router di rete esistenti.

– Processore dual-core da 2,1 GHz per una maggiore velocità e potenza.

– 4 porte GbE e 1 uplink SFP con connettività continua.

– La gestione basata su cloud unifica i gateway, gli access point Wi-Fi e gli switch EnGenius Fit.

– Gestione centralizzata e remota tramite il portale web o l’app FitXpress.

Il gateway XG60-FIT sarà disponibile a fine 2023.