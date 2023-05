ERNI: i prodotti di connettività di TE Connectivity commercializzati da Avnet Abacus

Avnet Abacus, una delle società leader in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, e una divisione di Avnet, annuncia l’inserimento nella propria linecard della gamma di prodotti ERNI di TE Connectivity, fornitore di soluzioni di connessione e tecnologie di rilevamento.

ERNI Group, acquisita da TE nel 2021, ha realizzato un fatturato globale di oltre 200 milioni di euro e ha sviluppato un portafoglio prodotti leader sul mercato che include connettori ad alta velocità e a passo ridotto per l’automazione di fabbrica, i settori automotive e medicale e altre applicazioni industriali. L’offerta comprende anche robuste soluzioni di connessione adatte ad essere utilizzate in ambienti gravosi.

“Siamo lieti di aver ampliato la nostra partnership strategica con TE”, ha affermato Hagen Goetze, Senior Director Marketing di Avnet Abacus. “Stiamo rapidamente aumentando la disponibilità a magazzino del portafoglio ERNI. Vogliamo garantire ai clienti un rapido accesso a questi prodotti all’avanguardia, che offrono una serie di caratteristiche fondamentali tali da renderli adatti ad essere utilizzati in ambienti gravosi nel campo dell’automazione e delle applicazioni industriali. Alla base offrono: dimensioni ridotte, robustezza ed elevata affidabilità di accoppiamento, oltre a un’ampia scelta di configurazioni che offrono soluzioni per le esigenze di connessione in ambienti difficili”.

“La leadership di Avnet nel fornire ai nostri clienti comuni le migliori soluzioni di prodotto è il motivo per cui TE Connectivity apprezza questa nostra partnership”, ha aggiunto Onintza Iza Otamendi, Senior Distribution Manager per l’Industrial Business Unit di TE Connectivity. “TE Connectivity è lieta di lavorare con il team Avnet per promuovere e far crescere il marchio TE ERNI”.

Ricordiamo che recentemente Avent Abacus è stata premiata per il secondo anno consecutivo da TE Connectivity (TE) come distributore più performante. Rudy Van Parijs, presidente Avnet Abacus, ha ricevuto il riconoscimento da Jennifer Diener, senior vice president and general manager di TE Connectivity’s Channel Business Unit, nel corso di un evento che si è tenuto di recente a Harrisburg (PA), US.