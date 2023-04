Avnet Abacus è il migliore distributore EMEA di TE Connectivity

Avnet Abacus, una società attiva in Europa nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza, divisione regionale di Avnet, è stata premiata per il secondo anno consecutivo da TE Connectivity (TE) come distributore più performante. Rudy Van Parijs, presidente Avnet Abacus, ha ricevuto il riconoscimento da Jennifer Diener, senior vice president and general manager di TE Connectivity’s Channel Business Unit, nel corso di un evento che si è tenuto di recente a Harrisburg (PA), US.

Il premio assegnato al distributore riconosce il duro lavoro e il costante impegno che il team ha messo in campo nei confronti di TE in tutta la regione EMEA, consolidando la già solida partnership tra le due società. Grazie a questa collaborazione strategica, Avnet Abacus è in grado di fornire ai clienti l’accesso alle più recenti soluzioni di connettività e di rilevamento proposte da TE, che includono i settori solid-state lighting, connettività industriale e controllo dell’automazione. I clienti possono trarre beneficio sia dalle opportunità offerte da questa vasta gamma di dispositivi chiave per l’industria, sia da un supporto logistico e una supply chain senza pari. Ciò garantisce loro la possibilità di contare su prodotti di alta qualità e sul servizio di Avnet Abacus, che si propone come fonte solida e affidabile in grado di soddisfare le loro esigenze tecnologiche.

“Questo premio sottolinea la dedizione dei nostri team in tutta la regione EMEA”, ha commentato Rudy Van Parijs “È un riconoscimento di ciò che la nostra partnership con TE sta ottenendo e conferma Avnet quale fonte affidabile per l’approvvigionamento di prodotti”.

Chi è Avnet Abacus

Un distributore paneuropeo impegnato nel supportare i clienti dalla progettazione alla realizzazione finale. L’eccezionale linecard di Avnet Abacus può contare su fornitori riconosciuti a livello globale e su una vasta gamma di prodotti che include prodotti e soluzioni di interconnessione, passivi, elettromeccanici, di alimentazione, di accumulo energetico e sistemi wireless e di sensoristica. Avnet Abacus è una business unit regionale di Avnet, con headquarters europei in Belgio (Avnet Europe BV).