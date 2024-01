GFI Software sarà distribuito da ICOS

ICOS, distributore di primo piano nell’ambito della cyber security e dell’infrastruttura IT, annuncia di aver concluso un accordo che consente di proporre ai partner italiani l’innovativa offerta di soluzioni di GFI Software.

GFI Software, rinomata per il suo impegno nella fornitura di software di qualità enterprise, è oggi sinonimo di innovazione ed eccellenza nel settore IT. Specializzata in soluzioni complete per la gestione della rete, la sicurezza e la comunicazione, la società si distingue introducendo costantemente prodotti che rispondono alle esigenze dei mercati emergenti e alle tendenze tecnologiche più attuali.

Il lancio di GFI AppManager è un ottimo esempio del suo approccio proiettato al futuro. Questa piattaforma innovativa semplifica la gestione delle operazioni IT per i fornitori di servizi gestiti (MSP) e per i clienti finali. Con la sua interfaccia a pannello unico, AppManager offre funzionalità avanzate di monitoraggio e allarme, reporting completo e avvisi personalizzabili per garantire un processo decisionale tempestivo e informato. GFI AppManager sta cambiando il modo in cui le aziende supervisionano le proprie operazioni IT: tutti i clienti, tutti i prodotti, un unico schermo.

L’ultimo anno ha visto sviluppi importanti nelle offerte MSP di GFI. L’introduzione di GFI KerioControl for MSP, GFI KerioConnect for MSP e GFI LanGuard for MSP sta rivoluzionando il modo in cui gli MSP gestiscono e fatturano i propri servizi. Queste soluzioni offrono modelli di fatturazione flessibili che si adattano alle mutevoli dimensioni del business degli MSP. Ciò significa che essi possono usufruire di un approccio economicamente vantaggioso alla fornitura dei servizi, pagando solo per ciò che utilizzano e beneficiando comunque delle piene funzionalità di questi potenti strumenti.

Inoltre, ciascun prodotto dell’ampia gamma GFI Software vanta ora il proprio CoPilot, sfruttando il potere di trasformazione dell’IA generativa (GenAI). Che si tratti di GFI KerioConnect CoPilot, GFI Exinda CoPilot o di qualsiasi altro prodotto della gamma, i clienti possono aspettarsi un salto di qualità in termini di funzionalità, utilità ed esperienza utente complessiva. L’integrazione di questa tecnologia in tutta la gamma di prodotti è una mossa strategica, che pone ulteriormente GFI Software in prima linea tra le società di software con soluzioni basate sulla GenAI.

Derek Nower, SVP di Global Channel Sales presso GFI Software, ha condiviso il suo entusiasmo per la partnership: “Unire le forze con ICOS è una mossa fondamentale per ampliare la nostra portata, soprattutto nei settori italiani del mercato medio-alto. I nostri distributori esistenti hanno un forte posizione nel settore delle PMI, ma ICOS apporta le competenze di cui abbiamo bisogno per elevare la nostra presenza in operazioni su larga scala. È una grande opportunità per portare avanti soluzioni straordinarie come GFI Exinda Network Orchestrator e la funzionalità Multi Server in GFI KerioConnect, perfettamente adattato alle aziende più grandi, e siamo ansiosi di vedere l’impatto che possiamo avere nel mercato italiano con ICOS al nostro fianco”.

Il Managing Director di ICOS Federico Marini ha a sua volta espresso soddisfazione per l’accordo: “Per ICOS è importante sostenere gli sforzi dei partner proponendo soluzioni che consentano di emergere e distinguersi nel difficile mercato enterprise di fascia medio-alta. GFI Software, con la sua strategia GenAI-first è sicuramente un pioniere nello sviluppo di soluzioni software di nuova generazione, assicurando ai clienti di avere sempre a disposizione gli strumenti più avanzati disponibili sul mercato. Alla loro tecnologia d’avanguardia fa da contraltare la nostra esperienza di sviluppo del canale, fortemente focalizzata sui servizi e sulla competenza. Alla luce di questo, sono certo ci siano tutti i presupposti per una partnership in grado di condurci verso traguardi importanti”.

Con una base clienti globale di oltre 40.000, la partnership di GFI con ICOS aumenterà sicuramente la portata di entrambe le società nel mercato italiano. Combinando l’esperienza tecnologica di GFI con le conoscenze locali di ICOS, la collaborazione è posizionata in modo unico per offrire soluzioni personalizzate che affrontano sfide e opportunità specifiche in Italia, in particolare nei settori medi e alti del mercato.