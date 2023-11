Cubbit firma un accordo di distribuzione con ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di infrastrutture e soluzioni di sicurezza IT, ha annunciato un accordo di distribuzione con Cubbit, il primo enabler europeo di cloud storage geo-distribuito, che prevede la commercializzazione del prodotto Cubbit DS3 a rivenditori e MSP nei territori di Italia, Grecia, Cipro e Malta. Questa partnership segna un’accelerazione dell’adozione della tecnologia di Cubbit in Italia, che conta già tra i suoi clienti oltre 200 MSP e aziende, e consolida il posizionamento di ICOS come leader nelle soluzioni di storage e cybersecurity con l’aggiunta di una soluzione altamente innovativa al suo portfolio.

L’accordo consente ai partner di ICOS la fornitura della soluzione Cubbit DS3, un cloud object storage iper-resiliente, sovrano e 100% S3 compatible, senza costi aggiuntivi richiesti tradizionalmente per la ridondanza geografica del dato. A differenza del cloud storage tradizionale, dove i dati sono archiviati in pochi data center centralizzati, l’approccio geo-distribuito di Cubbit fa sì che i file vengano cifrati, frammentati e replicati su più sedi geografiche, anche all’interno di un singolo Paese. Questo risponde alle necessità specifiche di sovranità digitale, aiutando le imprese a soddisfare tutti i requisiti di conformità (inclusi ISO 27001 e GDPR) e garantendo loro al contempo iper-resilienza contro ransomware e disastri localizzati con una durabilità del dato di 99,999999999% (11 9) o superiore.

Federico Marini, Managing Director di ICOS, ha commentato l’avvio di questa nuova partnership affermando: “Sono felice di poter dare il benvenuto a Cubbit nella famiglia dei prodotti da . noi distribuiti. La loro proposta tecnologica rappresenta la perfetta sintesi delle due anime di ICOS: quelle storica, che ci vede leader nelle soluzioni di storage, e quella più recente, che prevede una forte focalizzazione verso la cybersecurity. Questa affinità, unita al fatto che Cubbit è un prodotto assolutamente innovativo e in linea con le future evoluzioni del mercato, fa sì che io riponga grande fiducia negli esiti positivi di questo sodalizio”.

Alessandro Cillario, co-CEO e co-founder di Cubbit, afferma: “Questa partnership con ICOS, azienda chiave nella distribuzione di soluzioni storage e cybersecurity, è un ulteriore passo avanti per accelerare l’adozione della nostra tecnologia in Italia e in Europa. Le aziende sono sempre più preoccupate rispetto alle minacce hacker ed eventi inaspettati che possono mettere in pericolo i loro dati. Allo stesso tempo la sovranità del dato è ormai al centro dell’attenzione di tutti, viste anche le regolamentazioni sempre più stringenti in tema ISO e GDPR. Insieme a ICOS diamo la possibilità a rivenditori e MSP Italiani di incrementare i propri margini, offrendo un servizio unico nel suo genere.”

Gli operatori di canale che sceglieranno di intraprendere la collaborazione con ICOS e Cubbit potranno contare su un partner program a loro dedicato ricco di vantaggi e opportunità. Ma soprattutto potranno godere i benefici di un partner come ICOS, la cui competenza sia in ambito storage che in ambito sicurezza è riconosciuta come vero valore aggiunto, che si concretizza in una completa gamma di servizi indispensabili per affrontare con efficacia il mercato.

Chi desiderasse approfondire fin da ora le caratteristiche della soluzione, o piuttosto esplorare i vantaggi e le modalità di partnership con ICOS e Cubbit, può visitare fin da ora QUESTA PAGINA, dove è anche possibile registrarsi per testare gratuitamente il prodotto