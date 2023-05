IBM LinuxONE distribuito da TD Synnex

TD SYNNEX distribuirà la soluzione IBM LinuxONE in Italia. I sistemi IBM LinuxONE ospitano tutte le distribuzioni Linux più diffuse, incluso Red Hat Enterprise Linux e portano in ambiente Linux caratteristiche tipiche degli ambienti mainframe, quali la grande potenza e scalabilità con livelli di sicurezza e resilienza di assoluta eccellenza.

Grazie a queste caratteristiche, con IBM LinuxONE i clienti possono consolidare carichi di lavoro Linux residenti su grandi quantità di server x86, ottenendo enormi risparmi in termini di licenze SW, consumi energetici, costi operativi, spazio occupato e al contempo, nettissimi miglioramenti in termini di sicurezza, scalabilità e resilienza, con un netto abbattimento di TCO.

Consolidare carichi di lavoro Linux su un IBM LinuxONE a parità di carico può ridurre il consumo energetico del 75% e lo spazio del 67% rispetto all’utilizzo di sistemi x86 distribuiti.

IBM LinuxONE è un sistema scalabile che consente ai clienti di eseguire carichi di lavoro ad alta densità. Le tecnologie IBM di partizionamento e virtualizzazione di LinuxONE, grazie all’integrazione con il firmware e l’hardware, offrono il totale isolamento dei carichi di lavoro, analogo ad una separazione fisica tra le diverse partizioni, consentendo una condivisione completa del pool di risorse infrastrutturali: processori, memoria e I/O.

Ciò consente di aggregare su di un solo sistema un insieme molto ampio di carichi di lavoro come istanze DB e ambienti applicativi sia in architettura tradizionale che su piattaforme container come Red Hat OpenShift, permettendo in molti casi di consolidare le licenze SW con importanti risparmi.

Per quanto riguarda la sicurezza, IBM LinuxONE è in grado di proteggere i dati a riposo, in movimento e in uso grazie a potenti motori crittografici che permettono di mantenere i dati cifrati anche nella memoria RAM oltre che su storage.

IBM LinuxONE permette inoltre di implementare soluzioni di confidential computing proteggendo i dati in uso da parte delle applicazioni e garantendo così la protezione da minacce interne ed esterne. La macchina è anche dotata di soluzioni software per la gestione della compliance sulle policy di sicurezza semplificando il monitoraggio dei parametri di cybersecurity applicati e riducendo il tempo di preparazione degli audit.

L’architettura IBM LinuxONE include processori specializzati per l’elaborazione di carichi specifici come l’inferenza AI, la crittografia e la compressione. Permette di aggiungere capacità elaborativa in modo permanente o temporaneo e riassegnare le risorse dinamicamente tra le diverse partizioni per adeguarle alle priorità aziendali; è inoltre in grado di integrarsi con le risorse in cloud garantendo la flessibilità richiesta dalle moderne infrastrutture Hybrid IT.

Con l’annuncio dei recenti modelli in formato rack, queste capacità di consolidamento sono ulteriormente aumentate, garantendo al tempo stesso una maggiore flessibilità per l’installazione nel datacenter e fornendo ulteriori vantaggi in termini di ottimizzazione degli spazi.

“Aggiungendo LinuxOne al nostro portfolio di offerta di soluzioni IBM i nostri partners potranno espandere l’offerta creando soluzioni nuove ed ancora più efficaci per semplificare e arricchire la gamma di soluzioni IBM disponibili. I team di esperti TD SYNNEX possono fornire supporto nell’offerta di soluzioni innovative basate su IBM LinuxONE e, grazie alla presenza diffusa in vari paesi, anche nella gestione di progetti complessi di respiro internazionale, con installazioni multi country. Nell’ambito dei middleware e ambienti SW tipici dell’ecosistema Linux, siamo in grado di fornire competenza specialistica e supporto su offerte, demo, poc e servizi specialistici sui SW Red Hat e IBM. Inoltre i Center of Excellence (CoE) di TD SYNNEX Europa gestiscono infrastrutture dedicate alle attività con i nostri Business Partner su Red Hat Linux ed i SW Red Hat e IBM che su Linux risiedono” dichiara Roberto Grigolato, BU Manager IBM, Red Hat, Lenovo ISG in TD SYNNEX.

A proposito di IBM: l’8 giugno si svolgerà online un webinar di presentazione della nuova soluzione IBM Security QRadar Suite per la Threat Detection and Response (SE TI INTERESSA ISCRIVITI).

Durante l’evento digitale, si approfondirà come la nuova suite IBM Security QRadar:

. Aiuta a rilevare l’intera superficie esterna di attacco di un’organizzazione, evidenziando i target più critici secondo la prospettiva dell’attaccante.

. Fornisce strumenti EDR/XDR, SIEM e SOAR progettati intorno ad un’interfaccia utente comune, insight condivisi e workflow connessi, tra diversi domini di sicurezza, IBM e non.