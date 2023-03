Il servizio HP Anyware distribuito da TD SYNNEX

TD SYNNEX ha annunciato che distribuirà il nuovo servizio HP Anyware, il software aziendale per mantenere alta la produttività dei dipendenti, con l’accesso sicuro agli ambienti di lavoro digitali senza necessità di VPN. Le opzioni di deployment flessibili di HP Anyware preparano le aziende ad un futuro IT sempre più ibrido consentendo elevati livelli di flessibilità e sicurezza, pur mantenendo un’esperienza fluida di collaborazione a distanza.



Una comunicazione remota efficiente per ogni tipo di settore, dagli enti pubblici all’istruzione, e dai media agli studi di progettazione e alle società finanziarie. Il software soddisfa i massimi requisiti di riservatezza offrendo al contempo prestazioni grafiche reattive, senza perdita di dati e distorsioni.

HP Anyware offre alte prestazioni durante l’utilizzo degli strumenti software preferiti, senza alterare la qualità delle immagini.Gli utenti possono accedere a software di grafica, progettazione, costruzione e altri con la potenza di calcolo delle workstation o sfruttare le vaste capacità del cloud pubblico. Questa soluzione offre agli IT manager la flessibilità necessaria per estendere l’accesso sicuro agli spazi di lavoro digitali, ovunque i dipendenti si trovino, con un’esperienza d’uso eccellente, come se fossero in ufficio. I team IT possono già da oggi rendere la loro infrastruttura a prova di futuro grazie a nuove funzionalità, come la “collaborazione” ad alte prestazioni con i dipendenti e l’accesso da remoto ai sistemi performati.

“E’ un altro passo importante verso l’approccio di soluzione che ci chiede il mercato. Significa portare una proposizione sempre più completa sulle tematiche calde quali connettività, sicurezza e possibilità di collaborazione trasversale produttiva, liberando così i lavoratori ibridi dai vincoli dell’ufficio grazie alle soluzioni HP Anyware” aggiunge Giuseppe Cordoni, BU Manager PCs & Peripherals in TD SYNNEX.

TD SYNNEX è uno dei più importanti aggregatori di soluzioni e distributori globali per l’ecosistema IT. Siamo un partner innovativo che aiuta oltre 150.000 clienti in oltre 100 paesi a massimizzare il valore degli investimenti tecnologici, conseguire i risultati aziendali e sbloccare nuove opportunità di crescita. Con sede a Clearwater, Florida, e Fremont, California, TD SYNNEX può contare su 22.000 collaboratori, impegnati a integrare prodotti, servizi e soluzioni IT all’avanguardia di oltre 1.500 vendor del comparto tecnologico. Il nostro portafoglio edge-to-cloud è ancorato ad alcuni dei segmenti tecnologici di maggiore crescita, tra cui cloud, sicurezza informatica, big data/analisi dei dati, IoT, mobilità ed everything-as-a-service (XaaS).