Kingston Technology riconosciuta come leader globale per il 20° anno consecutivo

Nel 2022, le sue pluripremiate linee di moduli di memoria Kingston FURY Beast DDR5 e Renegade DDR5 hanno ricevuto un restyling, con l’introduzione di diffusori di calore bianchi per consentire agli utenti di scegliere il colore che meglio si adatta ai loro gusti. In un’epoca in cui la maggior parte dei sistemi è progettata in modo meticoloso, Kingston offre moduli che si integrano sia con i tradizionali sistemi completamente neri sia con i sempre più diffusi PC completamente bianchi.