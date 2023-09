Kingston Digital espande la propria linea SSD

Kingston Digital Europe affiliata per le memorie flash di Kingston Technology Company, ha annunciato l’SSD esterno XS1000, una soluzione di backup dei file piccola ed elegante. XS1000 si aggiunge a XS2000 come nuova offerta nel portafoglio di prodotti SSD esterni di Kingston. Entrambi i drive sono estremamente compatti, con un peso inferiore ai 29 grammi, per garantire una portabilità tascabile.

L’SSD XS1000 di Kingston Digital offre velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e capacità fino a 2TB, offrendo ampio spazio per l’archiviazione di foto, video e file. Il drive viene fornito con un cavo da USB-C a USB-A e mantiene la compatibilità retroattiva per garantire una connettività perfetta anche con i dispositivi precedenti. Piccolo come un portachiavi, XS1000 è un compagno affidabile per un facile backup dei file, garantendo un accesso continuo ai documenti importanti, ai ricordi più cari e ai file multimediali.

“I clienti di Kingston Digital cercano un sistema di archiviazione comodo, veloce e affidabile a un prezzo accessibile. Con l’aggiunta di XS1000 non possono cercare oltre, perché ora offriamo più opzioni per lo storage esterno”, ha dichiarato Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD, Kingston, EMEA. “Abbiamo progettato questo drive per essere elegante e compatto, grande appena la metà di un SSD standard. Questo garantisce una portabilità senza pari, rendendola la scelta definitiva disponibile sul mercato per chi cerca convenienza e prestazioni di altissimo livello”.

XS1000 è disponibile nelle capacità di 1TB e 2TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito.

Caratteristiche e specifiche dell’unità SSD esterna XS1000 di Kingston Digital:

Massima portabilità: Compatta e con un peso di poco inferiore a 29 g, questa elegante unità SSD completamente nera sta nel palmo della mano, consentendo di portare i file in viaggio senza alcuno sforzo.

Supporto USB 3.2 Gen 2: Velocità di lettura fino a 1.050 MB/s con compatibilità retroattiva con USB 3.2 Gen 1 per garantire una connettività perfetta con i dispositivi precedenti.

Velocità: Fino a 1.050 MB/s in lettura, 1.000 MB/s in scrittura.

Capacità: 1TB, 2TB.

Dimensioni: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm. Peso: 28,7 g.

Materiale dell'involucro: Metallo + plastica. Temperatura di funzionamento: 0°C~40°C.

Temperatura di stoccaggio: -20°C~85°C. Garanzia/Supporto: Garanzia limitata di 5 anni con supporto tecnico gratuito.

Compatibile con: Windows 11, 10, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+)