La cybersecurity TrueScreen entra nel portafoglio Esprinet

ESPRINET, gruppo attivo in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, distribuirà TrueScreen, la soluzione cybersecurity che certifica contenuti digitali con valore legale, garantendone autenticità ed immodificabilità.

Nata con l’obiettivo di prevenire frodi e disinformazione, migliorando la qualità e la velocità dei processi informativi, la tecnologia di TrueScreen è basata su sistemi proprietari di facile integrazione in grado di analizzare, certificare e preservare l’integrità di foto, video, screenshot e registrazioni audio, generando rapidamente un report tecnico legale contenente dati e metadati del contesto di acquisizione.

La collaborazione tra TrueScreen ed Esprinet ha l’obiettivo di velocizzare la diffusione di nuove tecnologie cybersecurity in grado di garantire sicurezza e integrità delle informazioni digitali nelle aziende. La partnership mira a soddisfare le crescenti esigenze di organizzazioni private e pubbliche in cerca di soluzioni affidabili e avanzate per affrontare le sfide emergenti legate alla fiducia digitale.

Esprinet mette a disposizione di TrueScreen la propria rete distributiva e un team di professionisti che, attraverso piani strategici e commerciali, veicoleranno la soluzione per poter raggiungere la massima visibilità e individuare nuovi business partner.

“TrueScreen ha scelto di consolidare la propria presenza sul mercato italiano attraverso una partnership con Esprinet, riconosciuto come un “Innovation Champion” e leader nella diffusione di tecnologie abilitanti, con una profonda conoscenza del mercato”, ha commentato Leonardo Baruzzi, Head of Business Development di TrueScreen.”In un contesto in cui la richiesta di Digital Trust, ovvero la fiducia nelle informazioni, cresce rapidamente, TrueScreen affronta i problemi correlati alla manipolazione delle informazioni digitali e la conseguente diffusione di frodi, contestazioni e fake news”.

“Siamo lieti di aver stretto questo accordo per la distribuzione di TrueScreen, un ulteriore passo per la strategia di potenziamento della nostra offerta di servizi digitali, che sta diventando sempre più ampia, completa e diversificata”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Grazie a TrueScreen possiamo dotare i nostri Clienti degli strumenti giusti per garantire autenticità ed immodificabilità di qualsiasi contenuto digitale, garantendo così processi sicuri ed affidabili, con massimo valore legale”