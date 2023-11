La piattaforma per l’organizzazione di eventi digitali FirstRow distribuita da Esprinet

ESPRINET, gruppo attivo in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha siglato un accordo di distribuzione con Switchup, specialista nel settore dell’innovazione digitale e delle soluzioni di comunicazione. Esprinet distribuirà la piattaforma FirstRow, progettata per creare esperienze digitali innovative e offrire servizi e soluzioni avanzate ai clienti.

FirstRow rappresenta un passo avanti nell’ambito delle esperienze di ingaggio digitali, estendendo i confini degli spazi di lavoro tradizionali e offrendo un hub digitale innovativo.

La piattaforma FirstRow è ideale per la gestione di eventi B2B e B2C, creazione di ambienti di networking digitale, training, Openhouse, showroom, campagne drive to store e soluzioni di digital store.

L’introduzione di FirstRow nell’ecosistema di Esprinet segna un passo significativo nel supporto alle aziende nell’adattarsi alle dinamiche digitali, personalizzare le relazioni con gli utenti e promuovere la crescita aziendale.

I clienti Esprinet potranno infatti contare su un veicolo innovativo per migliorare l’esperienza dei loro utenti, ottimizzare le operazioni aziendali e favorire il successo imprenditoriale.

“La decisione di collaborare con Esprinet, un distributore leader con una vasta rete e competenze tecnologiche consolidate, è stata dettata dalla volontà di offrire ai nostri clienti un accesso più ampio e diretto a FirstRow”, ha commentato Gianluca Boarini, CEO di Switchup. “Esprinet rappresenta il partner ideale, fornendo supporto logistico personalizzazione e consulenza strategica per massimizzare il successo di implementazione sul mercato. Inoltre, l’allineamento delle visioni e delle missioni di Switchup ed Esprinet crea una base solida per una partnership di successo”.

“Esprinet consolida la sua strategia avvicinandosi sempre di più all’obiettivo; essere per i suoi clienti un riferimento anche come distributore di servizi digitali”, ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “FirstRow è una piattaforma completamente personalizzabile che permette di mettere in contatto le persone con la stessa efficacia di un evento in presenza. Grazie a FirstRow il visitatore sarà immerso nell’esperienza organizzata dal brand e potrà entrare in contatto con l’azienda su molteplici canali. Crediamo quindi che con questa offerta Esprinet possa dare un contributo consistente alla strategia di customer satisfaction e omnicanalità di ogni azienda, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di appartenenza”.