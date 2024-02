La Usain Bolt Foundation riceve 125 stampanti. È il generoso regalo di Epson

Da diversi anni Epson supporta la Usain Bolt Foundation con la donazione di diverse stampanti. La partnership continua e Epson ha effettuato una nuova e generosa donazione di 125 stampanti EcoTank senza cartucce, che saranno distribuite alle scuole primarie per aiutare l’apprendimento. Le stampanti donate saranno utilizzate per stampare fogli per i lavori assegnati e altro materiale didattico, a cui molti bambini non avevano accesso in precedenza. Salgono così a 350 le unità che Epson ha donato alla Usain Bolt Foundation, con l’obiettivo di creare opportunità attraverso l’istruzione e lo sviluppo culturale in Giamaica.

New Providence Primary di Kingston è stata una delle prime scuole in Giamaica a ricevere le nuove EcoTank, consegnate a mano da Usain Bolt in persona.

L’importanza della stampa nell’apprendimento

Il velocista, che è stato ambasciatore di Epson negli ultimi tre anni, ha consegnato le stampanti a Nicole Thomson, preside della scuola che ha affermato: “Siamo molto felici di ricevere queste EcoTank da Epson e dalla Usain Bolt Foundation: hanno fatto un’enorme differenza per la nostra comunità scolastica e ci permetteranno di ottenere più materiale stampato per le attività di apprendimento con tutti i bambini“.

È importante riconoscere il potere della stampa e il ruolo educativo che i materiali stampati possono svolgere nello sviluppo dei bambini. Oltre il 65% della popolazione mondiale apprende meglio visivamente, quindi i metodi di insegnamento tradizionali e le lezioni verbali dal vivo non sono sempre efficaci come una volta.

Il contributo della Usain Bolt Foundation e Epson per la formazione

“Grazie alla Usain Bolt Foundation”, ha commentato Usain Bolt, “desidero raggiungere il maggior numero possibile di bambini e aiutare i meno fortunati affinché possano continuare a studiare nel miglior modo possibile. Per questo sono ancora una volta molto grato a Epson per questa meravigliosa donazione“.

Epson condivide l’ambizione di Usain Bolt: contribuire a garantire che i bambini ricevano la migliore istruzione possibile e collaborare alla creazione di ambienti di apprendimento equi e di alta qualità per tutti.

“Epson”, ha dichiarato Maria Eagling, Direttore Marketing di Epson Europe, “è leader di mercato nel settore delle tecnologie per l’educazione a livello mondiale e una parte fondamentale della nostra strategia consiste nel contribuire al miglioramento della formazione. È attraverso partnership come quella che abbiamo con la Usain Bolt Foundation che possiamo attuare questa visione“.