Le soluzioni di virtualizzazione di Virtual Cable distribuite da V-Valley

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha siglato un accordo strategico con Virtual Cable, azienda specializzata nella trasformazione digitale dell’ambiente di lavoro nominata “IDC Innovator”1 a livello mondiale.

Questa partnership consentirà ai partner di V-Valley di integrare il proprio portafoglio con UDS ENTERPRISE, la soluzione sicura per la virtualizzazione, le applicazioni virtuali e l’accesso remoto al desktop.

Virtual Cable è un’azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni per la trasformazione digitale del luogo di lavoro. La tecnologia UDS Enterprise rappresenta un nuovo concetto di software per la virtualizzazione del desktop, delle applicazioni e dell’accesso remoto alle apparecchiature fisiche.

Virtual Cable sviluppa soluzioni VDI su misura per ogni settore, per fornire un’esperienza utente unica e completamente adattata alle esigenze di ogni profilo di utente.

La capillarità di V-Valley nei paesi in cui opera aiuterà Virtual Cable nel suo posizionamento territoriale e nel suo approccio al canale dei partner esperti in progetti VDI.

La società del Gruppo Esprinet si occuperà infatti di affiancare i reseller nello sviluppo del loro business con le soluzioni e i servizi del vendor, supportandoli a livello tecnico, commerciale, finanziario e con attività di marketing dedicate.

A sua volta, Virtual Cable offrirà ai partner di V-Valley la possibilità di gestire in maniera completa progetti di virtualizzazione desktop, proponendo soluzioni e servizi DaaS che garantiscono ricavi ricorrenti e differenziazione.

“In contesto come quello attuale, in cui le richieste di soluzioni legate alla trasformazione digitale sono in costante crescita, la partnership con Virtual Cable rappresenta un valore aggiunto strategico per V-Valley”, ha commentato Luca Casini, Presidente di V-Valley in Italia. “Siamo convinti dell’interessante potenziale di Virtual Cable per il nostro ecosistema di partner, che darà loro la possibilità di generare nuove opportunità di business e servizi intorno a queste soluzioni”. “L’accordo con V-Valley è un passo molto importante nella nostra strategia di espansione e crescita nazionale e internazionale, perché ci permetterà di portare le nostre soluzioni di Digital Workplace a una base di clienti ancora più ampia grazie alla solida rete di partner di un un distributore così riconosciuto”, ha aggiunto Fernando Feliu, Executive Managing Director di Virtual Cable. “Siamo entusiasti delle nuove opportunità che questa partnership ci offre, mentre continuiamo a promuovere progetti di virtualizzazione del posto di lavoro per i clienti di tutti i settori”.

NOTE

1 IDC (International Data Corporation) study on Virtual Client Computing (VCC) 2023