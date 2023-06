Customer Success Collection: seconda edizione dell’ebook SAP

SAP Italia, insieme ai suoi partner, accompagna le organizzazioni di ogni dimensione in ogni fase del percorso di trasformazione digitale, proponendo di volta in volta la soluzione che meglio si adatta alle esigenze della singola impresa. Una trasformazione che è raccontata nella seconda edizione dell’ebook “Customer Success Collection”: una raccolta di 38 esperienze di innovazione e di business transformation che aziende clienti italiane appartenenti a diversi settori hanno portato avanti grazie alla tecnologia intelligente e ai partner di SAP.

Un impegno per la trasformazione e la crescita del Paese che pone particolare attenzione alle piccole e medie imprese che formano la colonna portante del tessuto imprenditoriale italiano: per rispondere alle loro sfide a marzo SAP ha lanciato l’offerta GROW with SAP, pensata per aiutarle ad adottare un ERP Cloud per una maggior velocità e prevedibilità, e una continua innovazione che vede sempre più l’AI integrata nelle applicazioni SAP che alimentano i processi di business più critici.

Fra le 38 storie raccolte in “Customer Success Collection”, troviamo anche Fapim: fondata nel 1974, è un’azienda specializzata nella produzione di accessori innovativi per serramenti in alluminio che da oltre vent’anni utilizza sistemi SAP ERP on premise e collabora con la società di Apex/Clarex. Nel 2022 Fapim ha deciso di integrare tutte le filiali all’interno di un unico sistema gestionale, passando a SAP S/4HANA Cloud grazie a RISE with SAP per gestire l’evoluzione tecnologica interna, la crescita del numero di collaboratori e dipendenti e le nuove necessità dell’organizzazione, con un aumento dei volumi di dati e l’esigenza di processarli molto più velocemente. La migrazione in cloud ha incrementato la sicurezza, alleggerendo i carichi di lavoro, semplificando l’infrastruttura aziendale, e consentendo di disporre di un sistema scalabile in futuro in modo agile.

SAP S/4HANA è stata la soluzione scelta anche da Sport e Salute, società statale e struttura operativa del Governo che promuove sport e corretti stili di vita, incaricata anche di distribuire i contributi pubblici agli Organismi sportivi. La necessità di automatizzare i processi interni ha portato Sport e Salute a migrare a RISE with SAP, con al centro SAP S/4HANA Private Cloud Edition. Il partner PA ABS ha aiutato Sport e Salute nel passaggio al nuovo ambiente, che ha portato a numerosi benefici a livello di efficienza e di qualità del dato. Il progetto si è concluso in soli 4 mesi.

Il Gruppo Comet, che da oltre cinquant’anni opera nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per illuminazione e materiale elettrico, come raccontato in Customer Success Collection, ha invece scelto di affidarsi alla soluzione di engagement di SAP Emarsys per razionalizzare la gestione delle vendite offline e online, incrementare i ricavi dell’e-commerce e aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti. La soluzione è stata implementata grazie alla collaborazione con il partner Derga Consulting. Mettendo a sistema omnicanalità e un’automazione potenziata dall’AI, Comet ha visto migliorare i risultati di vendita e accrescere i propri ricavi.

“L’ecosistema dei Partner SAP è fondamentale nel garantire il successo del processo di trasformazione e innovazione intrapreso dai nostri clienti: i nostri Partner li affiancano nella scelta delle soluzioni più rispondenti alle loro specifiche esigenze e li supportano, insieme a SAP, in ogni momento della fase di cambiamento”, ha dichiarato Fabrizio Moneta, Direttore MidMarket e Canale di SAP Italia. “Grazie alle profonde competenze e conoscenze dei Partner SAP, le nostre soluzioni possono esprimere tutto il loro potenziale, ed aiutare le aziende italiane a far crescere il proprio business in modo più efficiente, integrato e sostenibile”.

La Customer Success Collection fa parte del programma #PartnerZone che SAP ha lanciato in Italia nel 2020 con l’obiettivo di creare una comunità di Partner Marketeers e fornire loro conoscenze e strumenti avanzati per creare iniziative e campagne di marketing efficaci.

L’ebook Customer Success Collection è stato reso possibile grazie al supporto di Allos, Altea UP, Anda, Avvale, Clarex, Derga Consulting, Hiteco, Horsa, H. T. High Technology, Méthode, PA ABS, Run Time Solutions, Var BMS, Var One, ed è disponibile a questo link.