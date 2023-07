V-Valley primo distributore in Italia e Spagna di Factorial

V-Valley, realtà del Gruppo Esprinet focalizzata nella distribuzione di Advanced Solutions, ha firmato un accordo strategico con Factorial, la piattaforma HR che fa risparmiare tempo e denaro alle aziende automatizzando la maggior parte dei processi HR.

Insieme, Factorial e V-Valley aprono per la prima volta un canale totalmente nuovo ed innovativo per i rivenditori in Spagna e in Italia. Factorial offre soluzioni intuitive per le risorse umane alle organizzazioni di tutto il mondo. Gli strumenti offerti automatizzano, semplificano e snelliscono i processi amministrativi e forniscono informazioni e approfondimenti per aiutare le aziende a concentrarsi sulle persone.

Factorial è nato nel 2016 e, quello che era iniziato come software di gestione e controllo del tempo, oggi è una piattaforma efficace e facile da amministrare che offre soluzioni come la gestione dei documenti o la valutazione delle prestazioni e più strumenti in grado di potenziare qualsiasi organizzazione.

V-Valley, in collaborazione con Microsoft, offrirà ai propri partner un’opportunità unica di espandere il proprio business con una soluzione leader di mercato.

Factorial è infatti integrato con le diverse soluzioni di Microsoft, partner strategico di V-Valley. Inoltre, la gamma Factorial include prodotti complementari alle soluzioni di V-Valley, il che permette di ampliare la base clienti e di fidelizzare quelli esistenti, offrendo la soluzione HR all-in-one di una delle startup in più rapida crescita, che conta 8.000 clienti in 9 mercati diversi.

“Siamo orgogliosi di essere il primo distributore di Factorial anche in Italia, oltre che in Spagna. Considerata una delle 10 startup spagnole più apprezzate in Europa, con un tasso di crescita superiore al 300%, rappresenta un vero e proprio Unicorno tecnologico”, ha commentato Sergio Grassi, Head of Sales & Marketing di V-Valley Italia. “Siamo convinti dell’incredibile potenziale di Factorial nel nostro ecosistema di partner, che darà loro la possibilità di generare nuove opportunità di business e servizi intorno a queste soluzioni, considerate i migliori strumenti del mercato”.

“La partnership strategica tra Factorial e V-Valley ci permetterà di offrire soluzioni HR all’avanguardia ai partner in Italia, aprendo nuove opportunità di business e servizi per entrambe le aziende. Questo accordo è una prova di quanto Factorial creda nel canale di distribuzione per continuare la propria crescita in Italia”, afferma Andrea Galimberti, Head of Partnerships Italia di Factorial. “Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare con V-Valley per portare innovazione e valore aggiunto al mercato”