Leuze compie 60 anni e continua a crescere

Nata nel 1963, la divisione elettronica del Gruppo Leuze è oggi un esperto internazionale di sensori che festeggia il suo 60° anniversario. Oggi, oltre 1.600 Sensor People in tutto il mondo creano le innovazioni di domani: Soluzioni per sensori e sicurezza nella tecnologia dell’automazione.

Leuze festeggia la posizione nel mercato dei sensori ottici

Nel 1963, chi avrebbe mai pensato che il fragile dipartimento “Electronics” del Gruppo Leuze sarebbe diventata un leader tecnologico e del mercato mondiale nel settore dei sensori ottici? Nel 2023, Leuze festeggia non solo una crescita record, ma anche il suo 60° compleanno.

La creazione della divisione elettronica nel 1963 non è l’inizio della storia dell’azienda Leuze. Quest’ultima risale al XVII secolo a Eningen/Achalm bei Reutlingen, nella Germania meridionale. Anni dopo, mentre i telai meccanici sostituivano sempre più la tessitura a mano e il cotone sostituiva il lino locale, la famiglia Leuze prese in mano la produzione tessile.

Nel 1861, nella valle di Lenningen, i nostri antenati trovarono esattamente i requisiti necessari per costruire una tessitura meccanica di cotone e una filatura “, spiega Helmut Leuze, azionista del Gruppo Leuze. Da queste origini è nata una rinomata azienda tessile, che è stata in grado di affrontare con successo tutti i rischi del tempo nel corso delle generazioni e di continuare a svilupparsi.

Il 1963 segna l’ora di nascita dell’elettronica Leuze

Per evitare cambiamenti radicali, sono state avviate sin dall’inizio attività aggiuntive in altri settori. Questo ha portato alla creazione di Leuze electronic nel 1963. Oggi Leuze è un esperto internazionale di sensori e un innovatore leader nel campo dell’automazione industriale. Insieme agli oltre 1.600 dipendenti in tutto il mondo – i Sensor People -, la quinta generazione guida l’ulteriore sviluppo dell’azienda di famiglia con coraggio e passione imprentoriale.

Con curiosità e determinazione, conoscenza e apertura alle nuove tecnologie, lavorano alle innovazioni di domani. “Il successo è sempre uno sforzo di collaborazione. Questa comprensione dei valori è la base e il requisito per il costante sviluppo dell’azienda di famiglia. Grazie all’energica dedizione dei nostri dipendenti e alla fedeltà spesso pluriennale alla nostra attività, siamo riusciti a portare la nostra azienda alla sua attuale importanza“. Con queste parole, Christof Leuze, azionista ed ex amministratore delegato di Leuze electronic, ringrazia l’intera forza lavoro di Leuze.

Leuze continua a fissare obiettivi di crescita ambiziosi

Nel 2022, Leuze ha raggiunto un fatturato di 322 milioni di euro (erano 258 milioni nel 2021). Ciò corrisponde a un aumento delle vendite di circa il 25%. L’azienda familiare ha anche obiettivi di crescita ambiziosi per il futuro. L’azienda high-tech continua a investire in strutture decentralizzate, nel suo Sensor People e in nuovi talenti.