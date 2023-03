Dinkelacker sceglie i Sensor People di Leuze

Dinkelacker, storica realtà conosciuta dagli amanti della birra, fondata da Carl Dinkelacker nella Tübinger Strasse, nel cuore di Stoccarda si avvale da tempo del know-how applicativo e della tecnologia dei sensori di Leuze.

Dinkelacker utilizza la tecnologia di Leuze in quasi tutte le stazioni della sua linea di imbottigliamento della birra.

Come spiegato da Florian Fahr, responsabile della tecnologia di Dinkelacker: «I sensori devono resistere a forti vibrazioni e a frequenti processi di pulizia». Solo soluzioni di sensori selezionate possono essere all’altezza della sfida.

Per Andreas Eberle, Local Industry Manager Packaging di Leuze: «Qui sono stati installati principalmente sensori fotoelettrici a riflessione della serie PRK di Leuze. Sono particolarmente adatti per le applicazioni nell’industria delle bevande. L’alloggiamento metallico dei sensori ottici è resistente». Inoltre, i dispositivi rilevano anche oggetti altamente trasparenti come bottiglie e casse di plastica lucida.

Flusso senza inceppamenti o collisioni

I sensori Leuze sono installati in vari punti dell’impianto di riempimento. Frank Karle, responsabile dell’officina elettrica di Dinkelacker: «I sensori ottici PRK sulle singole sezioni del trasportatore rilevano pallet, barili, casse di birra o persino bottiglie. In questo modo la velocità dei nastri trasportatori viene regolata automaticamente per evitare inceppamenti e collisioni».

Nella sezione di riempimento dei barili, Dinkelacker ha installato circa 100 sensori sui nastri trasportatori. Due nuovi robot supportano i dipendenti: sollevano i barili vuoti o pieni e li posizionano sul nastro trasportatore o sui pallet. I dispositivi di sicurezza a luce multipla Leuze del tipo MLD proteggono l’area di lavoro dall’accesso dall’esterno. Due sensori PRK, disposti trasversalmente davanti a ciascuno dei robot, rilevano un pallet in arrivo. A questo punto, attivano la funzione di muting, che fa saltare le barriere luminose di sicurezza in modo che il pallet possa passare.

L’impianto di riempimento Dinkelacker

Nell’impianto di riempimento, il sistema di bottiglie riutilizzabili riempie le bottiglie di birra pulite, fino a 66.000 unità all’ora. L’impianto per bottiglie swing-top funziona su una linea di produzione separata. I sensori PRK rilevano se ogni bottiglia riutilizzabile riempita è stata correttamente dotata di tappo a corona o se le bottiglie swing-top sono state chiuse correttamente.

Ogni cassa in vista

Dopo l’etichettatura, una macchina riempie contemporaneamente diverse casse con 20 bottiglie di birra. Qui i sensori rilevano in una frazione di secondo se una cassa è completamente piena. Se una bottiglia manca o è in posizione orizzontale, la cassa viene scartata e l’errore viene corretto manualmente da un dipendente. Quando le casse vengono riempite con bottiglie con tappo a battente, vengono allineate in modo che le loro etichette siano rivolte verso l’esterno. I sensori Leuze rilevano le etichette sulle bottiglie e assistono la macchina nel posizionamento.

Produzione efficiente in Dinkelacker

Dinkelacker ha modernizzato con successo i suoi impianti di produzione. I Sensor People di Leuze danno un importante contributo all’efficienza della produzione con i loro sensori affidabili e robusti.