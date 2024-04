LG sbanca al Red Dot Award e porta a casa 28 premi

LG Electronics (LG) è stata premiata con 28 riconoscimenti ai Red Dot Award di quest’anno, uno dei più prestigiosi premi a livello globale per il design di prodotto, la design communication e il design concept.

In particolare LG ha ricevuto due Best of the Best per il robot LG CLOi ServeBot e per i forni da incasso della serie Transitional del brand premium Signature Kitchen Suite.

Conosciamo meglio i “Best of the Best”

LG CLOi ServeBot, già vincitore di un CES Innovation Award 2024, è un robot ideale per applicazioni commerciali in cui è richiesto un contatto diretto con i clienti, come per esempio la ristorazione. Integra una tecnologia innovativa in un design elegante e funzionale che gli permette di trasportare in sicurezza oggetti e alimenti. Per una maggiore praticità e versatilità di utilizzo, il robot è dotato di diversi vani che possono essere rimossi o posizionati più in alto o in più in basso in base alla necessità. Inoltre, la capacità di carico fino a 40 chilogrammi facilita il trasporto di carichi pesanti.

Grazie alle sei ruote e alle sospensioni autonome, LG CLOi ServeBot è in grado di muoversi agevolmente anche su pavimentazioni irregolari. Dotato di una telecamera 3D e di un sensore LiDAR (Light Detection and Ranging), CLOi ServeBot è in grado di riconoscere l’ambiente in cui si muove e di comunicare con altri CLOi ServeBot per coordinare i movimenti anche senza Access Point, consentendo la piena operatività a più di dieci robot nello stesso spazio contemporaneamente.

I forni da incasso della serieLG Transitional di Signature Kitchen Suite hanno ricevuto il riconoscimento Best of the Best per il loro design moderno e minimal che esalta l’ambiente cucina grazie all’elegante finitura opaca vellutata al tatto e alle maniglie più sottili rispetto a quelle dei modelli della serie Professional.

Grazie alla tecnologia Gourmet AI e alla fotocamera integrata ad alta definizione, i forni sono in grado di identificare gli ingredienti e suggerire sul display le ricette più adatte; inoltre, attraverso l’app LG ThinQ, è possibile monitorare in tempo reale lo stato di cottura delle pietanze, filmare video e scattare foto in time-lapse.

LG StandbyME Go ha conquistato il premio Innovative Product and Winner

Tra i prodotti che hanno ricevuto un riconoscimento, c’è anche LG StanbyME Go, l’innovativo schermo portatile da 27 pollici alloggiato all’interno di un’elegante custodia a valigetta che ne consente il trasporto, che ha ricevuto il premio Innovative Product and Winner.

Perfetto per guardare i propri film e video preferiti o per ascoltare musica, LG StanbyME Go può essere utilizzato sia in ambienti chiusi sia all’aperto: la batteria integrata, che garantisce fino a 3 ore di utilizzo, e la solida custodia per il trasporto, che protegge lo schermo e include telecomando e cavo di alimentazione, consentono di portarlo ovunque.

In base alle esigenze e preferenze di visione di chi lo utilizza, è possibile inoltre regolare orientamento, altezza e inclinazione dello schermo.

Grazie agli altoparlanti integrati, alla connettività HDMI e al sistema operativo webOS, LG StanbyME Go offre un’esperienza di intrattenimento completa, ovunque ci si trovi.

Tra le soluzioni tecnologiche ad aver conquistato un riconoscimento ai Red Dot Awards vi sono anche i nuovi TV 2024, i laptop, i monitor, gli speaker, i climatizzatori d’aria, le lavatrici, le asciugatrici, il guardaroba multifunzione styler, il sistema stirante all-in-one, purificatori e deumidificatori.