Motorola Solutions rafforza il focus su sicurezza e protezione

Motorola Solutions ha suonato con orgoglio la campana di apertura della Borsa di New York, celebrando la sua continua e decisa trasformazione incentrata sulla sicurezza. L’azienda annuncia la nuova narrativa del brand, “Solving for safer” (“Al lavoro per una maggiore sicurezza”), che mette in evidenza la sua continua focalizzazione alla ricerca di soluzioni per comunità più sicure, scuole più sicure e imprese più sicure.

“Oggi, sulla base di quanto abbiamo costruito nella nostra storia straordinaria, puntiamo a un futuro ancora più grande. Tutti hanno il diritto di sentirsi sicuri nella propria comunità, scuola e posto di lavoro, ma spesso questa non è la realtà”, ha affermato Greg Brown, presidente e CEO di Motorola Solutions. “Le modalità con cui Motorola Solutions aiuta a proteggere le persone, le proprietà e i luoghi sono oggi più complete di quanto siano mai state. Pur riconoscendo che la tecnologia non è l’unica via per un futuro più sicuro, essa svolge comunque un ruolo vitale e il nostro scopo è rendere quella tecnologia la migliore possibile”.

Motorola Solutions, tradizionalmente nota per le comunicazioni utilizzate nella pubblica sicurezza, ha investito circa 12 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo e in acquisizioni negli ultimi nove anni, per creare un solido portafoglio tecnologico capace di abbracciare le comunicazioni mission-critical, la sicurezza video e il controllo degli accessi, e le soluzioni per i centri di comando basati sull’intelligenza artificiale. Queste soluzioni consentono una collaborazione più solida e più efficace tra le agenzie di pubblica sicurezza e le imprese, mettendo in contatto chi è nel bisogno con chi può aiutare. Ad esempio, un insegnante a scuola può premere un pulsante antipanico su un telefono durante un’emergenza e avvisare automaticamente le forze dell’ordine, attivare un blocco, condividere feed video in diretta con i primi soccorritori e inviare notifiche di massa.

La trasformazione di Motorola Solutions incentrata sulla sicurezza pubblica e aziendale ha portato a un aumento considerevole del suo mercato di riferimento, che dovrebbe raggiungere il valore di 66 miliardi di dollari l’anno prossimo. È inoltre è significativa la sua crescita nei settori della videosorveglianza, del controllo degli accessi, del centro di comando e dei servizi, che oggi generano circa il 50% dei ricavi dell’azienda.