MPS Monitor e Epson migliorano l’efficienza del parco stampanti

Epson e MPS Monitor, azienda specializzata nello sviluppo e nella fornitura di software e servizi per i Managed Print Services, hanno messo a punto una piattaforma centralizzata per partner di canale e rivenditori di soluzioni di stampa unendo i sistemi di stampa e di gestione del parco macchine con la soluzione Epson Remote Services (ERS). Nello specifico, l’accesso a ERS è stato integrato nella piattaforma di MPS Monitor grazie all’utilizzo dell’API (Application Programming Interface) aperta di Epson, semplificando i processi e migliorando l’efficienza della gestione del parco dispositivi.

ERS è un sistema gratuito di monitoraggio e gestione basato su cloud, che fornisce funzionalità avanzate di diagnostica remota per i dispositivi inkjet per l’ufficio Epson. Permette inoltre di ottimizzare le risorse tecniche e gli interventi in loco tramite lo svolgimento da remoto di operazioni sui dispositivi, generando una evidente riduzione delle emissioni di CO 2 e dell’impatto ambientale correlato agli spostamenti. Con l’integrazione di ERS all’interno della piattaforma di gestione della stampa e del parco stampanti, MPS Monitor ha creato una soluzione che consente ai rivenditori di monitorare in modo facile e dettagliato le prestazioni di un parco stampanti da un’unica area centralizzata.

“La collaborazione – ha affermato Luca Motta, head of business unit Office Print Organization di Epson Italia – è uno dei pilastri su cui si fondano le nostre ambizioni di crescita. In tale ottica, l’apertura dell’API per consentire agli independent software vendor (ISV) di sviluppare soluzioni basate sui nostri prodotti rappresenta una scelta logica. Nel caso di MPS Monitor, l’integrazione della nostra soluzione ERS nella loro omonima piattaforma offre un ulteriore vantaggio ai distributori e ai rivenditori Epson”.

“L’integrazione dell’accesso alla soluzione ERS di Epson nella nostra piattaforma – ha dichiarato Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor – consente ai responsabili di monitorare in modo più semplice, rapido e completo le prestazioni e lo stato del parco stampanti. Per noi, che puntiamo a ottimizzare quanto più possibile la gestione del parco stampanti, si tratta di un passo fondamentale verso questo obiettivo e abbiamo ricevuto riscontri estremamente positivi.”