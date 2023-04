A tre anni dall’ultima cerimonia di assegnazione dei Partner Awards, NetApp nomina Fujitsu Hybrid Cloud Partner of the Year per il 2023.

Questo importante riconoscimento arriva in occasione dell’annuale appuntamento con i NetApp Partner Awards di fronte a 130 operatori del settore riuniti alla cena di gala, recentemente organizzata nella cornice di palazzo Žofín, edificio neorinascimentale considerato uno dei centri culturali e sociali più importanti di Praga, Capitale della Repubblica Ceca.

E mentre NetApp nomina Fujitsu Hybrid Cloud Partner of the Year, la sottolineatura è tutta per strategie dati sempre più incentrate sul cloud ibrido, perché permettono alle aziende di ottimizzare la resilienza, scalare la produttività e aprire nuovi scenari di engagement dei clienti. Tuttavia, proprio le stesse rappresentano anche una sfida in termini di ottimizzazione delle risorse, sicurezza dei dati e governance – sfide che per essere risolte richiedono la competenza di partner globali come Fujitsu, le cui soluzioni sono commercializzate in esclusiva nel nostro Paese da FINIX Technology Solutions, da meno di un anno acquisita da Enosi Holding .

NetApp nomina Fujitsu Hybrid Cloud Partner of the Year soprattutto per gli sforzi compiuti

NetApp ha sottolineato le pressioni a cui sono state sottoposte le aziende dei mercati EMEA e LATAM nei tre anni trascorsi dall’ultima cerimonia di assegnazione dei Partner Awards. Doversi adattare rapidamente a fluttuazioni macroeconomiche e a supply chain sempre meno affidabili, ha osservato NetApp, ha reso ancora più importante la disponibilità di partner resilienti e di comprovata fiducia, tra i quali è stata particolarmente apprezzata proprio Fujitsu.

I NetApp Partner Awards rappresentano un palcoscenico annuale per il canale della società. Alla conduzione di quest’anno, affidata a Giovanna Sangiorgi, Senior Vice President EMEA & LATAM, e Kristian Kerr, Vice President EMEA & LATAM Partner Organization, il compito di presentare e premiare i partner NetApp che si sono distinti nel perseguire obiettivi di eccellenza, innovazione e qualità.