Arrow Electronics è l’EMEA Distributor of the Year per NetApp

Arrow Electronics ha ottenuto il premio come “Distributore EMEA dell’anno” da NetApp nel corso del Partner Award EMEA & LATAM del 2023. Il prestigioso riconoscimento del settore è stato conferito alla presenza di oltre 120 partecipanti durante la serata di gala, che è stata organizzata allo Žofín Palace di Praga e che, dopo ben tre anni, ha segnato il ritorno alla cerimonia in presenza.

“Negli ultimi tre anni, le imprese dell’area EMEA e LATAM hanno dovuto adattarsi rapidamente alle flessioni macroeconomiche e a una supply chain tutt’altro che affidabile. Sono tempi in cui le collaborazioni resilienti e stabili valgono oro”, ha dichiarato Kristian Kerr. “È fondamentale valorizzare il potenziale delle nostre partnership e tra queste una delle più valide è certamente quella instaurata con Arrow Electronics, che, a pieni voti, abbiamo nominato nostro Distributore EMEA dell’anno. È stato un piacere ritrovarsi, incontrarsi di persona e festeggiare insieme!”

I Partner Awards sono un appuntamento importante per il canale di NetApp. I conduttori di questa edizione, Giovanna Sangiorgi, Senior VP EMEA & LATAM di NetApp e Kristian Kerr, VP EMEA and LATAM Partner Organization di NetApp, hanno presentato le 18 categorie dedicate ai partner che maggiormente si sono distinti per le capacità di perseguire eccellenza, innovazione e qualità.

“È sempre straordinario ricevere un riconoscimento per il grande lavoro svolto dai nostri team in tutta la regione EMEA”, ha commentato Alexis Brabant, Vice President di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Emea“. Grazie a una stretta collaborazione e a una forte presenza geografica in EMEA, abbiamo stretto una solida partnership con NetApp, per promuovere l’adozione del data storage e della condivisione in cloud, garantendo ai clienti maggior facilità di utilizzo e pieno supporto per qualsiasi loro esigenza”.

Il Partner Summit EMEA & LATAM del 2023 e Partner Awards di NetApp si è tenuto nei giorni 14 e 15 marzo a Praga, nella Repubblica Ceca. L’evento era dedicato alle strategie dei partner dell’azienda per l’anno fiscale 2024, ma è stata una valida occasione anche per parlare dell’ampliamento del portfolio, della tecnologia flash e dell’evoluzione del partner program di NetApp denominato “Partner Sphere”.