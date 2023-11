Nuova struttura organizzativa per LG Electronics

LG Electronics (LG) ha annunciato oggi un importante riassetto organizzativo che rappresenta un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento della Visione 2030 annunciata lo scorso luglio.

I cambiamenti annunciati nascono dal desiderio di rafforzare le capacità organizzative e la competitività aziendale e, soprattutto, dal desiderio di completare il processo di trasformazione di LG in una smart life solution company in grado di offrire alle persone esperienze sempre più ampie e connesse.

Un elemento chiave della strategia di LG è la creazione della nuova divisione Overseas Sales and Marketing, che risponderà direttamente al CEO William Cho. La divisione sarà guidata da Thomas Yoon, che in precedenza è stato presidente e CEO di LG Electronics North America.

La Overseas Sales and Marketing Company avrà un ruolo fondamentale nell’accelerare il cambiamento e la crescita del business, identificando nuove opportunità strategiche che possano far crescere LG. La nuova organizzazione gestirà le filali nel Nord America, in Europa, in America Latina, in Medio Oriente e in Asia; sarà inoltre a capo del Global Marketing Group e del Direct-to-Consumer (D2C) Sales Business Group.

LG cercherà di rafforzare le proprie capacità di gestione delle operations oltreoceano relative ad alcune attività strategiche tra cui quelle B2B; offrirà inoltre un supporto concreto per sostenere la crescita qualitativa di tutte le altre business unit attraverso lo sviluppo dell’area commerciale e l’accelerazione della crescita delle attività con nuovi modelli di business, come le attività platform based e D2C. Il D2C Business Group avrà il compito di aumentare i punti di contatto con i consumatori attraverso il rafforzamento delle attività degli Online Brand Shop di LG (OBS) e il consolidamento delle capacità di digital marketing basate sui dati dei clienti.

In questo modo, mantenendo un sistema decisionale agile e reattivo in tutte le business Unit, LG punta a stimolare un ulteriore sviluppo di tecnologie in ciascun comparto e a sostenere in maniera solida la trasformazione aziendale.

La divisione Home Appliance & Air Solution (H&A) di LG creerà una divisione di engineer sales al fine di migliorare le proprie capacità di progettazione e dunque di massimizzare la sinergia commerciale nel settore del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione. Inoltre, il business Home Beauty sarà trasferito dalla divisione Home Entertainment all’H&A per creare sinergia con i prodotti attualmente esistenti in quella divisione.

La divisione Home Entertainment (HE) accelererà ulteriormente la transizione per diventare una potenza mediatica e di intrattenimento. Per rafforzare il sistema operativo webOS per Smart TV, verrà istituito il webOS SW Development Group che risponderà direttamente al presidente di HE, Hyoung-sei Park. Inoltre, la divisione eXtended Reality (XR) farà capo direttamente alla sede centrale.

Alla guida dell’HE dal 2019, il presidente Park è stato promosso per il suo contributo alla crescita del portfolio del business dell’azienda, per aver migliorato la redditività delle linee di prodotti premium e per aver fatto crescere la piattaforma webOS consolidando al contempo la posizione dell’azienda nel mercato globale dei TV OLED.

La divisione Vehicle component Solutions (VS) di LG costituirà la divisione Global Customer Strategy, guidata direttamente dalla sede centrale per stabilire una strategia integrata per la gestione di ordini e vendite e rafforzare le funzioni di marketing con l’obiettivo di accelerare la crescita del business.

La divisione Business Solutions (BS), invece, espanderà le vendite e le operazioni commerciali nelle principali regioni come il Nord America, l’Europa, l’Asia centrale, l’Asia e l’America Latina.

Tutte le nomine saranno effettive dal primo dicembre e le promozioni entreranno in vigore dal primo gennaio 2024.