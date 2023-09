Overland-Tandberg estende la garanzia

Overland-Tandberg ha annunciato l’estensione della garanzia delle soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs.

Più in dettaglio, per le soluzioni rackmount robotizzate NEOxl 40 e NEOxl 80, la multinazionale dello storage ha previsto un’estensione della garanzia standard a tre anni. Lo ha fatto attraverso la formula OverlandCare Silver che prevede l’intervento on site entro un giorno lavorativo da parte di tecnici specializzati per la sostituzione di parti. Oppure per l’invio delle stesse per consentirne la sostituzione da parte dell’utente, sempre entro un giorno lavorativo.

Per quanto riguarda le soluzioni a nastro NEOs T24 e i NEOs StorageLoader, Overland-Tandberg offre una garanzia standard tramite formula OverlandCare Bronze. Quest’ultima prevede la sostituzione avanzata delle parti entro due giorni lavorativi.

Sia per le proposte della serie NEOxl, sia per quelle della serie NEOs, inoltre, Overland-Tandberg offre ora la possibilità in fase di acquisto di optare per l’estensione della garanzia fino a cinque anni. Il che permette di evitare la preoccupazione di doversi ricordare della scadenza e del rinnovo della copertura. Ma consente anche di mettere i clienti al riparo da costi imprevisti in grado di impattare sul budget.

“La nostra mission è consentire alle organizzazioni di gestire e proteggere in modo adeguato il loro patrimonio di dati e asset digitali“, ha dichiarato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg. “L’estensione della garanzia per le soluzioni a nastro delle serie NEOxl e NEOs è, dunque, un passo naturale finalizzato a raggiungere sempre nuovi standard di eccellenza. Siamo certi che sarà sicuramente apprezzato dai nostri partner e dalle realtà che decideranno di fare affidamento sulle nostre soluzioni“.