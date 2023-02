Sala riunioni perfetta con Logitech Room Configurator

Logitech ha realizzato Room Configurator online, uno strumento gratuito con il quale scegliere e personalizzare la sala riunioni perfetta.

Non a caso, oggi, il modello di lavoro è al centro di una rivoluzione epocale. L’esigenza di creare un ottimo bilanciamento tra operatività in presenza e da remoto sta portando a una modernizzazione profonda all’interno delle aziende che coinvolge in modo diretto aspetti organizzativi e culturali.

Per favorire il percorso delle imprese verso questa nuova logica del lavoro, Logitech Room Configurator propone il corredo tecnologico a supporto delle sale riunioni, per esperienze coinvolgenti volte a favorire di conseguenza anche una maggiore produttività dei dipendenti. Il sistema supporta l’azienda verso decisioni coerenti con i propri spazi: dal phone booth alle sale di grandi dimensioni, ogni ambiente richiede strumenti audio/video personalizzati, capacità di pianificazione e di gestione ad hoc, così da favorire la connessione tra le persone e il rapido interscambio di informazioni tra team in presenza e quelli collegati da remoto.

Partendo dalla selezione della piattaforma di collaborazione di cui si dispone – tra cui Microsoft Teams, Zoom e Google Meet – e della tipologia e grandezza della sala, il Room Configurator semplifica la scelta dei sistemi di cattura video e audio più indicati, dei dispositivi di controllo nonché dei componenti di montaggio e degli strumenti accessori che garantiscono di vivere la migliore esperienza possibile durante le riunioni.

Con la sala riunioni perfetta Logitech supporta la “New Logic of Work”

Con le proprie tecnologie, prodotti e soluzioni hardware e software, Logitech accompagna le aziende nel percorso di trasformazione verso il paradigma del “The New Logic of Work” che mette al centro la persona, le sue esigenze, necessità e benessere. Il brand propone una gamma completa di prodotti flessibili, scalabili e sicuri, pensati sia per spazi di lavoro personali che condivisi, che supportano al meglio il lavoro ibrido e raggiungono l’obiettivo di abilitare esperienze eque, positive e inclusive, ovunque esse vengano vissute.

Il Room Configurator rientra in questa progetto poiché, accompagnando le aziende nella scelta delle tecnologie per una sala riunioni perfetta, semplifica le loro decisioni, accelera i tempi, oltre ad avere un ruolo strategico nel loro percorso di modernizzazione.