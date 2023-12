Patrick Zammit nuovo Chief Operating Officer di TD Synnex

TD SYNNEX ha annunciato che Patrick Zammit è stato nominato Chief Operating Officer, a diretto riporto del CEO dell’azienda Rich Hume a partire dal 1 gennaio. In questo nuovo ruolo, Zammit coordinerà la strategia aziendale dell’azienda per promuovere una crescita profittevole in tutte le aree tecnologiche, geografiche e con i fornitori, per accelerare l’adozione di nuove tecnologie ad alta crescita in tutto il mondo.

Patrick Zammit ha ricoperto il ruolo di presidente per l’Europa presso TD SYNNEX dal 2017, aggiungendo la responsabilità esecutiva per l’Asia Pacifico e il Giappone nel 2021. Un nuovo leader per le attività di TD SYNNEX in Europa sarà annunciato nelle prossime settimane.

“Patrick Zammit è un eccezionale leader aziendale. Ha costantemente consentito al suo team di innovare e trasformare il nostro modello di business go-to-market sfruttando la potenza dei dati e del digitale, stabilendo un nuovo standard nel nostro mercato per il coinvolgimento personalizzato e mirato dei clienti e l’eccellenza operativa”, ha affermato Hume. “Il suo modello di servant leadership ha consentito l’incubazione di nuove idee non solo per far crescere il business di TD SYNNEX e dei nostri partner, ma anche per garantire il nostro essere cittadini aziendali responsabili e impegnati a rendere il nostro pianeta un posto migliore per i nostri colleghi e tutte le comunità”.

Con questo cambiamento della struttura organizzativa, i presidenti regionali delle Americhe, dell’Asia Pacifico Giappone (APJ) e dell’Europa riporteranno ora a Patrick Zammit, insieme alle funzioni aziendali responsabili della strategia globale e della tecnologia informatica. Inoltre, Michael Urban, Presidente per le Americhe, ha deciso di lasciare l’azienda e si è offerto di supportare Patrick in questa transizione fino al 1 marzo.

“Ringraziamo Michael per aver svolto un ruolo chiave nell’accorpare TD SYNNEX negli ultimi due anni. Lui e il suo team hanno realizzato una fusione di grande successo. Ha inoltre guidato la nostra crescita aziendale e la nostra strategia nelle Americhe, superando il mercato e affermando TD SYNNEX come leader nella regione. Gli auguriamo ogni bene per i suoi impegni futuri”, ha continuato Hume. “Mentre continuiamo a evolvere e far crescere TD SYNNEX per soddisfare le crescenti esigenze e richieste del panorama IT in continua evoluzione, la nostra strategia aziendale orientata alla crescita e l’attenzione nel fornire la migliore esperienza possibile ai nostri partner e fornitori rimangono invariati”.

Patrick Zammit fa parte dell’organizzazione dal 2017, guidando la regione europea dopo l’acquisizione di Avnet Technology Solutions da parte di Tech Data e assumendo le responsabilità per la regione APJ nel 2021. Prima di entrare in Tech Data, Patrick ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali presso Avnet, a partire dal 1993. Durante il suo mandato presso Avnet, ha ricoperto il ruolo di Presidente globale, facendo parte del comitato esecutivo, e in precedenza, tra gli altri ruoli, quello di Presidente del marketing EMEA. Prima di entrare in Avnet, Patrick è stato Senior Consultant presso Arthur Andersen dal 1989 al 1993. Ha conseguito l’equivalente francese di un master in amministrazione aziendale presso la ESLSCA Business School e parla correntemente inglese, francese e tedesco.