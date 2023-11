TD SYNNEX distributore dell’anno 2023 nell’ambito dei premi ChannelWatch di CONTEXT

TD SYNNEX è stata nominata distributore dell’anno nell’ambito dei premi ChannelWatch di CONTEXT per il 2023 per la quarta volta consecutiva, sulla base dei voti di migliaia di partner di canale in tutta Europa. TD SYNNEX si è aggiudicata anche i primi posti nelle categorie europee per l’audiovisivo, l’innovazione, la logistica e il cloud, oltre a vincere numerosi premi nazionali.

ChannelWatch di CONTEXT è una delle più grandi indagini online sui rivenditori IT al mondo, con oltre 7.000 partner che contribuiscono regolarmente con il proprio feedback. L’indagine fornisce una visione d’insieme delle intenzioni e delle decisioni di acquisto dei rivenditori, nonché delle tendenze del settore e dei problemi di business affrontati dall’ecosistema IT. Nell’ambito dell’indagine, i rivenditori di ogni Paese nominano i distributori con cui lavorano per i premi “Distributore dell’anno” ChannelWatch di CONTEXT.

Patrick Zammit, President Europe and APJ in TD SYNNEX, ha dichiarato: “È un grande onore ricevere il titolo di Distributore europeo dell’anno di CONTEXT per il quarto anno consecutivo e ringraziamo tutti i nostri partner per la loro fiducia e il loro supporto nell’aiutarci a ricevere questo prezioso riconoscimento. Ogni collaboratore di TD SYNNEX si concentra sulla creazione della migliore esperienza cliente end-to-end nel nostro settore, guidato da uno spirito di miglioramento continuo nella specializzazione tecnologica, nell’eccellenza operativa e nell’innovazione digitale. Per questo motivo, è particolarmente gratificante vedere la varietà di categorie in cui TD SYNNEX è stata premiata quest’anno. Ringraziamo CONTEXT per aver coordinato l’indagine, che ci fornisce informazioni preziose per aiutarci a migliorare continuamente”.

“Questo riconoscimento, per cui ringraziamo davvero tutti, sottolinea la rilevanza crescente che sta acquisendo TD SYNNEX nel mercato italiano e come le nostre scelte nel supporto al settore IT e nell’adozione di nuove tecnologie si stiano dimostrando quelle corrette” aggiunge Augusto Soveral, VP Italy dell’azienda.

Howard Davies, CEO e co-fondatore di CONTEXT, ha dichiarato: “Le più vive congratulazioni vanno a TD SYNNEX per aver conseguito il premio Distributore dell’anno di CONTEXT ChannelWatch per il 2023. Si tratta del giusto riconoscimento per il lavoro chiaramente eccezionale che svolgono per i loro rivenditori. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel canale IT e TD SYNNEX si distingue dalla massa come esempio, in un settore altamente competitivo”.