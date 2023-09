Qui Computer di Bari è da premio

WeImpact Award Epson ha premiato il centro di assistenza più virtuoso che, quest’anno, è stato Qui Computer di Bari. La società si è, infatti, aggiudicata il riconoscimento rilasciato da Epson per il terzo anno consecutivo.

Nello specifico, WeImpact è rivolto ai Centri di Assistenza Autorizzati (CAA) e ha come focus il perseguimento della sostenibilità – intesa come condivisione dei valori nella catena di fornitura – ed è basato sugli obiettivi SDG (Sustainable Development Goals).

Come detto, il vincitore di quest’anno è il CAA Qui Computer di Bari con il progetto “Polly takes i Racconti del Carrubo” della fattoria I Racconti del Carrubo.

Nella motivazione si legge che “Il riconoscimento a Qui Computer premia la scelta del Centro di aprirsi al territorio supportando una iniziativa locale. I Racconti del Carrubo è, infatti, stata scelta perché ha l’obiettivo di rinnovare il rapporto uomo-natura e di valorizzare gli aspetti ambientali integrati con quelli sociali“.

L’impegno di Qui Computer a sostegno della natura

Come sottolineato da Paola Giangaspero, Responsabile Customer Care and Operation di Qui Computer: “Aver ottenuto questo riconoscimento è per noi una grande soddisfazione. Partecipando a questa iniziativa siamo riusciti a comunicare insieme a Epson un messaggio di sostenibilità e solidarietà. Ma soprattutto abbiamo aiutato la fattoria I Racconti del Carrubo a migliorare le attività per i piccoli partecipanti. La sostenibilità è un impegno per tutti. Abbiamo scelto I Racconti del Carrubo perché il loro non è solo un progetto di vita, ma una visione per un futuro migliore. Continueremo a distribuire le locandine con il QR code per supportare la raccolta fondi!“.

Qui Computer ha scelto infatti di contribuire alla raccolta fondi avviata da I Racconti del Carrubo. Obiettivo: la realizzazione di un Centro per IAA – Interventi Assistiti Animali nel contesto di una fattoria dove è anche in corso di costruzione una casa di paglia edificata secondo i principi di architettura naturale. Per farlo, ha realizzato, stampato, appeso negli uffici e distribuito l’immagine con il QR code relativo al progetto: inquadrando il codice si può conoscere l’iniziativa e donare una cifra a supporto.

Il premio di WeImpact? Un videoproiettore Epson EB-W51

Decretato da una giuria composta da tre membri di Epson Italia (Silvia Macchi, Marketing Manager; Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager e Mauro Fratus, 3rd Parties Network Manager), il riconoscimento WeImpact prevede per il Centro che ha presentato il progetto un kit di comunicazione a supporto dell’inziativa. All’associazione segnalata dal Centro vincitore, invece, la donazione di un prodotto Epson. Quest’anno il modello scelto è stato il videoproiettore EB-W51, molto luminoso, facile da configurare e leggero, così da poterlo spostare in un attimo all’interno della struttura.

“Ricevere questo videoproiettore – afferma Debora Abatangelo, responsabile della fattoria I Racconti del Carrubo – è davvero un aiuto sia per i nostri laboratori e attività di pet terapy sia per promuovere il nostro operato sul territorio locale. Con EB-W51, possiamo coinvolgere maggiormente i partecipanti alle nostre attività. Le grandi immagini catalizzano l’attenzione e ci permettono di ottenere risultati migliori“.

“Il percorso verso la sostenibilità – commenta Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager di Epson Italia – va affrontato in compagnia. Per apportare un impatto positivo sulla società i valori vanno condivisi. Avere dei valori di sostenibilità e non metterli a fattor comune serve a poco. Questo nostro WeImpactAward vuole essere un esempio con cui stimolare il nostro network a incidere positivamente sulle realtà locali“.

I Centri di Assistenza Autorizzati Epson

Il servizio di assistenza Epson si avvale di una rete autorizzata e certificata che conta oggi 35 Centri distribuiti in modo capillare sul territorio. Epson fornisce ad essi un costante aggiornamento sui prodotti e una continua formazione tecnica per offrire ai clienti una assistenza puntuale su ogni prodotto Epson. I servizi offerti, oltre alla manutenzione, vanno dalla installazione alla vendita di consumabili per stampanti e multifunzione consumer, sino ai servizi di garanzia estesa.

L’attività della fattoria I Racconti del Carrubo

Custode di biodiversità, I Racconti del Carrubo è una farm ecosostenibile in provincia di Bari che ospita diversi animali salvati da situazioni di abbandono e maltrattamenti. L’operato della fattoria si basa in gran parte sull’offerta di attività per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni, normodotati o con disabilità, e sulla promozione del territorio con workshop dedicati al recupero delle tradizioni, dell’enogastronomia e della cultura del posto. La pet terapy è uno dei progetti nei quali la fattoria crede molto.

Ma non solo. Oggi, grazie al coinvolgimento di Qui Computer ed Epson, la fattoria ha fatto un passo avanti e vede più vicino il completamento della casa di paglia che prevede soltanto l’uso di materiali naturali ed ecologici, reperibili a km zero. Le balle di paglia vengono utilizzate come mattoni e costituiscono il tamponamento di una struttura portante in legno che verrà intonaca in terra cruda.

Per la farm si tratta dunque di un grande sogno che ha già preso forma e che punta a un futuro sostenibile, valore condiviso dalla filosofia Epson.