Rainbow di Alcatel-Lucent Enterprise ottiene la prestigiosa certificazione CSPN da ANSSI

Rainbow, la piattaforma di collaborazione di Alcatel-Lucent Enterprise, ha ottenuto la Certificazione di Sicurezza di Primo Livello (CSPN) rilasciata dall’Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza dei Sistemi Informativi (ANSSI). Questa certificazione, basata sull’infrastruttura cloud privata di Rainbow, sottolinea il costante impegno di ALE per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati dei clienti

La certificazione CSPN per Rainbow rappresenta un traguardo significativo, che convalida la conformità della soluzione UCaaS (Unified Communications as a Service) di ALE agli elevati standard di sicurezza informatica stabiliti dall’ANSSI, un organismo governativo francese. Questa certificazione attesta che la soluzione Rainbow è stata sottoposta a un’analisi approfondita ed esaustiva delle sue capacità di sicurezza, robustezza e resilienza, valutate da specialisti della sicurezza accreditati dall’ANSSI.

“Questa prestigiosa certificazione, rilasciata sulla base della nostra infrastruttura cloud privata, è una delle più esigenti in termini di sicurezza delle informazioni. Rafforza il nostro status di principale player sovrano europeo nel campo delle soluzioni di comunicazione. Con l’assegnazione di questa certificazione, l’ANSSI ha convalidato la nostra rigorosa politica di sicurezza delle informazioni e il nostro forte impegno per l’integrità dei dati” commenta Fabien Brisset, Security Manager for the Rainbow solution – Alcatel-Lucent Enterprise.

Rainbow, disponibile a livello globale, offre una gamma completa di servizi unified communication e collaboration di ultima generazione. Questa soluzione si adatta a imprese di tutte le dimensioni e settori, consentendo loro di collaborare in modo fluido e sicuro. La certificazione CSPN dell’ANSSI rafforza la fiducia dei clienti di Alcatel-Lucent Enterprise nella sicurezza delle loro comunicazioni e dei loro dati durante l’utilizzo di Rainbow.

“La sicurezza è uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia di collaborazione, è nel DNA della nostra soluzione e nei team che la sviluppano e la gestiscono. Questa certificazione è il risultato della nostra strategia di Ricerca & Sviluppo e continueremo a innovare e a creare valore per i nostri clienti” spiega Moussa Zaghdoud, EVP Cloud Communications Business Division – Alcatel-Lucent Enterprise.

I vantaggi della certificazione CSPN di Rainbow per i clienti di Alcatel-Lucent Enterprise includono:

• Maggiore Sicurezza: Rainbow ha notevolmente potenziato i suoi sistemi di protezione dalle minacce informatiche, garantendo massima riservatezza, integrità e disponibilità dei dati per i suoi utenti potenziate.

• Conformità normativa: La certificazione CSPN attesta che Rainbow è conforme alle normative e agli standard di sicurezza attuali.

• Fiducia rinforzata: Questa certificazione indipendente, riconosciuta dal mercato, consente ai clienti di ALE di avere assoluta fiducia nella sicurezza delle loro comunicazioni quando utilizzano Rainbow.