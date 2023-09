Snowflake vuole raddoppiare il suo numero di partner in EMEA

Snowflake, the Data Cloud company, ha nominato Lorenzo Onorati Regional Director, Partners EMEA South, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di partner e promuovere l’adozione del suo Data Cloud nelle aziende. Già a capo delle attività rivolte ai partner da Snowflake in Italia, in questo nuovo ruolo Lorenzo Onorati avrà il compito di guidare la crescita dell’azienda, in particolare tra i system integrator, in una regione che comprende Italia, Francia e Spagna, oltre a Medio Oriente, Sudafrica e Israele.

“L’esplosione della data economy e il successo delle tecnologie cloud native fanno di Snowflake un’opportunità di crescita e diversificazione che ha pochi precedenti nel mercato dei servizi di consulenza e trasformazione”, afferma Lorenzo Onorati, Regional Director, Partners EMEA South. “Snowflake vuole raggiungere i 10 miliardi di dollari di fatturato entro gennaio 2028, un risultato al quale arriveremo solo con il supporto di un ecosistema di partner preparati e motivati. Stiamo già lavorando con molti system integrator e ne stiamo cercando altri che siano disposti a investire sul futuro della loro Data practice, abbracciando il nostro approccio innovativo ed aiutandoci a comunicarlo efficacemente sul mercato grazie alla loro esperienza e credibilità.”

Lorenzo Onorati è entrato in Snowflake nel 2021 con il ruolo di Partner Manager Italy & Iberia, prima di assumere la sua posizione attuale. In precedenza, ha lavorato presso altre realtà di primo piano nel settore del data management, come Pure Storage, EMC. Vanta una laurea in Diritto Costituzionale presso l’Università La Sapienza di Roma e ha un master in Business Administration presso l’Università di Bologna.

L’ecosistema di partner di Snowflake si basa su tre pilastri fondamentali – co-selling, co-creation e co-marketing – che ruotano attorno al valore di mettere i clienti sempre al primo posto. In Italia, Snowflake conta già circa 15 partner attivi e certificati, tra cui system integrator locali e società di consulenza globali, un numero che Lorenzo e il suo team intendono raddoppiare entro la fine del 2025.

“Snowflake porta sul mercato la visione rivoluzionaria dei dati come asset, cambiando drasticamente il modo in cui le aziende sviluppano applicazioni e prodotti, grazie anche al ruolo fondamentale delle società di consulenza e dei system integrator”, spiega ancora Lorenzo Onorati. “Ci rivolgiamo alle aziende partner che hanno già una Data practice o che intendono crearne una e svilupparla rapidamente. Il vantaggio competitivo che offriamo è importante ed il ruolo dei partner in questa transizione è fondamentale, come dimostrato dalla partecipazione al nostro recente Partner Day italiano.”

L’approccio di Snowflake all’analisi dei dati richiede partner esperti che assistano clienti e prospect nella trasformazione del modo in cui i dati vengono gestiti, condivisi e monetizzati. La piattaforma cloud-native di Snowflake, abbinata all’esperienza dei partner, consente alle organizzazioni di liberarsi dai vincoli delle soluzioni legacy e di mobilitare velocemente i propri dati, rendendo più efficaci le iniziative di data science e semplificando lo sviluppo di applicazioni.

Snowflake ha un programma di formazione e consulenza dedicato ai partner, pensato per aiutarli a comprendere la tecnologia che abilita il Data Cloud e i suoi use case nei vari vertticali, ma anche per supportarli nello sviluppo e nell’esecuzione dei progetti.