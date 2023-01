Il 2023 si apre con la nomina per Snowflake di Nicole Bellinzona a Field Marketing Manager per l’Italia. L’annuncio arriva in concomitanza con il lancio di un nuovo Partner Program, a conferma dell’impegno di Snowflake verso un mercato italiano in costante crescita.

Nel suo nuovo ruolo, Nicole sarà responsabile della guida di una serie di iniziative dedicate ai partner di Snowflake, con l’obiettivo di creare awareness sul mercato, illustrando come la piattaforma Data Cloud dell’azienda possa aiutare le organizzazioni a eliminare i silos di dati sfruttando al meglio tutte le informazioni a loro disposizione. Prima di entrare in Snowflake, Nicole ha operato per oltre venti anni in Oracle, occupandosi di attività commerciali e di supporto ai partner, sviluppando una significativa esperienza a livello sia nazionale che internazionale

A commento della nuova nomina per Snowflake in Italia, la stessa Nicole Bellinzona ha sottolineato: «Entro con grande entusiasmo nel team di Snowflake, un’azienda che sta trasformando il modo in cui le imprese massimizzano il patrimonio di dati a loro disposizione. Il nostro obiettivo è lavorare a stretto contatto con clienti, partner, data provider e data service provider per estrarre valore da set di dati in rapida crescita in modo sicuro, governato, conforme e senza interruzioni».

Non solo una nuova nomina per Snowflake in Italia

Come accennato, Snowflake ha recentemente lanciato il suo Partner Development Program in Italia, con l’obiettivo di far crescere il proprio canale di partner ed evidenziare le opportunità di business congiunte sfruttando le caratteristiche uniche dello Snowflake Data Cloud. Il programma fornirà ai partner strumenti e supporto per soddisfare le specifiche esigenze di business dei clienti.

Come spiegato ancora da Nicole Bellinzona: «Crediamo che il mercato italiano rappresenti una grande opportunità per i partner di fornire valore ai loro clienti sfruttando l’unicità del nostro Data Cloud. Glà lo scorso dicembre, Snowflake ha organizzato il primo Partner Day italiano, dimostrando l’impegno nella regione e riunendo i potenziali partner per condividere le significative opportunità disponibili per chi sceglie di portare la nostra innovativa piattaforma sul mercato».