SORINT.lab afforza l’offerta Next Generation Managed Services

SORINT.lab ha iniziato a erogare servizi gestiti più di 15 anni fa, quando ancora non si parlava di managed services. Oggi nell’ambito dell’offerta Next Generation Managed Services (NGMS) lavorano oltre 250 risorse, impegnate a gestire da remoto infrastrutture IT di grandi e piccole aziende offrendo ai clienti servizi di supporto 24/7 e di Application Maintenance. Recentemente, il servizio NGMS è stato rafforzato con la creazione dei Sircle Energy Customer Oriented, gruppi di lavoro pensati per migliorare la “customer proximity” e rispondere alle esigenze del cliente con proposte mirate e con maggiore reattività.

La nuova organizzazione in “Sircle Energy Customer Oriented” per la customer proximity

L’offerta NGMS prevede l’erogazione al cliente di diversi servizi: dal supporto infrastrutturale e applicativo, a servizi NOC, SOC e di service desk. SORINT.lab si differenzia sul mercato per il livello di personalizzazione dei servizi offerti e per la capacità di costruire assieme al cliente servizi ibridi (remoti e onsite) o innovativi (nuove tecnologie o combinazioni).

Per affinare, velocizzare ed efficientare ancora di più il livello di personalizzazione del servizio offerto, SORINT.lab ha creato i Sircle Energy Customer Oriented, team di lavoro con competenze trasversali dedicati al singolo cliente.

“La nuova organizzazione in Sircle Energy Customer Oriented rende il sincronismo delle informazioni all’interno del gruppo di lavoro più rapido” spiega Luca Pedrazzini, Direttore Generale di SORINT.lab. “Mentre in precedenza i nostri Sircle – gruppi di lavoro interconnessi dove si applicano metodologie agile e principi di autonomia e responsabilità creativa – erano molto più estesi e organizzati in modo verticale, oggi puntiamo su un’organizzazione più orizzontale, con piccoli gruppi indipendenti, con tutte le competenze tecnologiche e di leadership necessarie per gestire con maggiore dinamicità un numero ristretto di clienti e conoscerne a fondo esigenze, processi, policy, problematiche, al fine di personalizzare al massimo la nostra proposta ed efficientare il servizio erogato.”

Ogni Sircle Energy Customer Oriented ha al suo interno un leader tecnologico e un leader che si occupa della delivery del servizio, della parte operativa e delle esigenze del cliente, per garantire alle risorse del gruppo una piena conoscenza delle problematiche del cliente, non solo dal punto di vista tecnologico e infrastrutturale ma anche di processo e sviluppo applicativo. Questo consente di offrire al cliente una proposta cucita su misura per il suo business, pensata per le sue specifiche problematiche, e di proporre anche nuovi servizi.

Automatizzazione

L’offerta di servizi gestiti di SORINT.lab punta sempre più anche sull’automatizzazione grazie a gruppi di lavoro specializzati in grado di analizzare i processi del cliente e offrire servizi che possano automatizzare determinate azioni ripetitive nel tempo (come il patching).

Negli ultimi anni SORINT.lab si è sempre più focalizzata anche sulla gestione della parte applicativa del cliente tramite il Sircle Fuel AM (Application Maintenance): se fino a qualche anno fa SORINT.lab operava solo sulla parte infrastrutturale del cliente, oggi ne eredita l’applicativo cercando di renderlo più performante (tramite azioni di bug fixing) e garantendo che l’infrastruttura di base che sostiene l’applicativo sia funzionale al 100%.

Un’offerta completa e completamente personalizzabile, che punta a garantire in tempi rapidi che ci siano le persone giuste al posto giusto e nel numero adeguato per offire quella scalabilità e dinamicità che oggi richiede il business, permettendo al cliente di concentrarsi solo sul suo core business e sull’innovazione.