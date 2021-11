Fiera Sicurezza 2021: Sharp NEC Display c’è

Fiera Sicurezza 2021 – Smart Building Expo e MADE Expo, sarà un’occasione di confronto e aggiornamento per progettisti e installatori che si danno appuntamento, dal 22 al 24 novembre 2021 (25 novembre per Made Expo) presso Rho Fiera Milano.

All’interno dello stand del proprio partner PRASE (Pad. 10P- Stand B44 B46) Sharp NEC Display Solutions Europe mostrerà il nuovo NEC MultiSync WD551, Display Windows Collaboration certificato da MicrosoftTeams, che rappresenta una nuova soluzione all-in-one intelligente per lanciare meeting e collaborare senza problemi e senza sforzo, indipendentemente da dove si trovino le persone.

A Fiera Sicurezza 2021 il massimo per il potenziale creativo dei clienti

Supportando gli scenari BYOM (Bring Your Own Meeting), gli utenti possono collegare il proprio dispositivo tramite il cavo USB-C per condividere immediatamente i contenuti e avviare le riunioni video utilizzando gli strumenti Microsoft già conosciuti, come Office 365 e Microsoft Teams. Il touch screen senza cornice PCAP accoppiato otticamente è facile da pulire e fornisce un’esperienza di scrittura senza pari, tramite dito o penna attiva, supportando Windows Ink. Con i sensori IoT integrati, il WD551 raccoglie dati telemetrici dal suo ambiente, come l’occupazione della stanza, la temperatura, l’illuminazione ambientale e i dati sulla qualità dell’aria, che supportano le strategie di smart building. Ideale per i piccoli spazi di riunione e le riunioni spontanee, gli utenti possono sfruttare al massimo il loro potenziale creativo.

Tra i principali vantaggi: