Stampare le foto in ufficio fa felici i dipendenti

Stampare le foto in ufficio è il nuovo servizio welfare che fa bene ai dipendenti in azienda.

Ci ha pensato Epson che, con la stampante fotografica SureLab SL-D500 mette a disposizione delle aziende una soluzione a bassissimo costo per offrire ai dipendenti un nuovo servizio welfare. Parliamo della stampa delle foto da cellulare o chiavetta USB.

“Tutti scattiamo continuamente foto con i nostri telefoni – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia -. Ma spesso dimentichiamo di averle e soprattutto è raro che le salviamo da qualche altra parte. Questo con il rischio di perdere per sempre tanti ricordi di momenti unici e irripetibili.”

Stampare le foto delle vacanze in ufficio direttamente dallo smartphone

Posizionata vicino al distributore di bevande, alla macchina del caffè o al boccione dell’acqua oppure nell’area ristoro o bar, questa stampante professionale a 6 colori è una comoda e pratica soluzione per ottenere foto di qualità professionale. Il tutto grazie al fatto che è possibile mandare in stampa le immagini via WiFi direttamente dal telefono cellulare.

Per le aziende si tratta di un’opportunità per migliorare il pacchetto welfare per i dipendenti, senza tuttavia richiedere elevati investimenti da parte della società dato che il costo di gestione di SureLab SL-D500 è irrisorio. Questo grazie ai capienti serbatoi di inchiostro in grado di assicurare centinaia di stampe prima della ricarica, operazione semplicissima e veloce.

“Con una spesa limitata – conclude Sangalli – le aziende possono fornire ai dipendenti un servizio che vale molto di più di quel che costa.”

Stampare con la massima comodità, e a bassissimo costo per la società

I dipendenti possono unire l’utile al dilettevole stampando comodamente le proprie foto durante un break lavorativo, senza preoccuparsi di doverlo fare nel tempo libero. E soprattutto beneficiando della stessa qualità fotografica di un laboratorio, grazie alla presenza di ben sei inchiostri per riprodurre perfettamente tutte le sfumature di colore.

Con il suo minimo ingombro (299x350x154 mm) e peso limitato (circa 7 Kg), SureLab SL-D500 è una soluzione a basso costo per la produzione di foto, cartoline, biglietti fronte/retro e calendari da tavolo. La stampante Epson, infatti, stampa immagini di qualità professionale ad alta velocità (250 foto 10x15cm all’ora) con un ridotto impatto ambientale grazie all’esclusiva tecnologia Heat-free di Epson. Il suo utilizzo inoltre risulta ulteriormente facilitato dal sistema di alimentazione continua dell’inchiostro.