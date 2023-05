TDK torna a premiare Avnet Abacus, società nota nella distribuzione di prodotti d’interconnessione, componenti passivi, dispositivi elettromeccanici e unità di potenza.

La divisione regionale di Avnet, infatti, ha ricevuto il TDK European Distribution Award, un riconoscimento per il costante impegno dimostrato nel raggiungere l’eccellenza operativa e considerevoli risultati commerciali.

TDK torna a premiare Avnet Abacus per validi motivi

Negli ultimi due esercizi Avnet Abacus ha mantenuto un’importante linea di crescita, con un forte incremento nelle vendite, anno su anno, della gamma di prodotti a marchio TDK.

I TDK European Distribution Awards si basano sull’annuale programma di valutazione delle performance dei distributori chiamato Senten Manten. Il programma valuta i distributori sulla base dei risultati ottenuti e della collaborazione con TDK, in quattro ambiti. Parliamo di prestazioni di business, gestione delle scorte, termini contrattuali, eccellenza operativa. Raggiungendo il punteggio massimo in tutte le categorie, Avnet Abacus conferma il proprio impegno nel fornire un servizio e un supporto eccezionali.

Un premio a un team per l’eccellenza nel supporto tecnico e nel servizio ai clienti

Rudy Van Parijs, Presidente di Avnet Abacus, ha espresso il proprio apprezzamento per il rinnovato riconoscimento. “Siamo estremamente orgogliosi di ricevere il TDK European Distribution Award per il secondo anno consecutivo. Questo premio riflette la dedizione del nostro team nel lavorare a stretto contatto con TDK, offrendo ai clienti in tutta Europa le migliori soluzioni di prodotto e supporto tecnico. Confidiamo di rafforzare ulteriormente questa partnership negli anni a venire.”

Dietmar Jaeger, Presidente della Global Distribution Division e Head of Distribution Business in Europe di TDK, ha elogiato il team Avnet Abacus per i risultati ottenuti. “La nostra partnership con Avnet Abacus continua a crescere e questo premio è il riconoscimento della dedizione del loro team nell’assicurare eccellenti supporto tecnico e servizio al cliente per tutta la nostra gamma di prodotto. Siamo fiduciosi che questa proficua collaborazione continuerà a guidare la crescita di entrambe le nostre società.”